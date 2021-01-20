【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測

內地新冠肺炎疫情持續擴散，臨近農曆新年，當局升級防控措施。國家衛健委疾控局監察專員王斌周三（20日）表示，返鄉人員需持有7日以內 新冠病毒 核酸檢測陰性證明，才能夠返鄉。據國家衛健委官網 《 冬春季 農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案》 通知， 返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天開展一次核酸檢測。

在周三的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，王斌表示，這些人回鄉後，當地基層政府要網格化管理。同時做好隔離場所和檢測能力的準備，一旦發生疫情能快速響應。他又表示，全國各地要實行鄉採樣、縣檢測，檢測機構要在收到樣本後的12小時內反饋檢測結果。

國家衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒指出，近一星期，內地新增757宗本土確診病例，尚在醫學觀察的密切接觸者為10個月以來最多。多地出現聚集性疫情，大多發生在農村地區，部分地方在同一省份或城市出現多條傳播鏈，出現家庭、社區、學校聚集病例，防控任務依然艱鉅繁重。隨著春節臨近，人員流動增多，疫情傳播風險進一步加大。

據交通運輸部運輸司服務司副司長王繡春介紹，今年春運是疫情防控常態化下的首個春運，預計期間發送約17億人次旅客，日均差不多4000萬人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加1成多，春運壓力還是比較大。

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責任編輯：林佩怡

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