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【河北疫情】老人外出不聽勸被綁樹上 涉事村支書遭停職（有片）

社會熱點 17:17 2021/01/20

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河北新冠肺炎疫情持續，地方嚴控疫情卻出現爭議事件。一名長者違規外出買煙，不聽勸阻，被人綁在樹上謾罵，事件曝光後引起譁然，涉事村支書遭停職，公安機關以涉嫌非法限制人身自由立案調查。

從網上片段可見，身穿黑色羽絨的長者，被一群穿紅色背心外套的人綁在樹上，並遭到辱罵。有網民聲稱，該名長者疑因疫情期間外出亂跑而被綁。

據石家莊市藁城區委宣傳部官方微博，藁城區全域早已調整為高風險地區，所有村莊社區採取嚴格的防控措施。周一（18日）上午9時左右，一名姓曹的長者要進入南營鎮水範寨村買煙，遭到村內卡口執勤人員制止，但對方不聽勸阻執意要入村，在村黨支部書記閆某的指使下，執勤人員將曹某綁在樹上謾罵。

事後南營鎮黨委政府召開鎮黨委會，將閆某停職，並要求各村疫情防控人員引以為戒，杜絕此類事件再次發生。公安機關則已以涉嫌非法限制人身自由案立案調查。

內地網民反應：

元大都病人：引導不行可以管制起來，綁在樹上罵，就有些過分且侮辱的性質了

一個好蝦米：取證報警，妨害公務，自己使用暴力就是犯罪，不能把所有的事情都寄託於暴力解決

夜裡_吃可愛多長大的：高風險地區，不聽勸阻，為了一包煙也要破壞規矩，這種人你要拿他怎麼辦嘛[費解]勸也勸了不管用，給基層人員一個辦法嘛……

我愛我行166：非常情況當非常措施！農村有些地方的村民就是怕硬不怕軟，否則，高風險地區人員管控不住，就和米國一個樣！

醉酒花貓：這個事情的問題在於村黨支部書記沒有限制人身自由的權利，如果不是綁樹上而是移交公安機關處理就沒問題

河北疫情持續 隆堯縣謊報陰性結果

【春節防疫】近一周增757宗本土病例 返鄉需持檢測陰性證明

責任編輯：林佩怡

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