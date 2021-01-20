華春瑩稱當然會「懷念」他 盤點外交部對蓬佩奧經典評價

美國特朗普政府時代落幕，國務卿蓬佩奧卸任，布林肯（Antony Blinken）獲得新一任國務卿提名。在北京，外交部發言人華春瑩表示，蓬佩奧卸任後當然會「懷念」他，他帶來很多「樂趣」。

華春瑩：蓬佩奧損美國形象和信譽

華春瑩今日在記者會上被問及，在蓬佩奧下台之後是否會「懷念」他。華春瑩表示，

「Of Course！（當然！）」他給我們帶來了很多的「樂趣」。每天我們都在看一場大戲，而且Free of Charge（免費）。但是我想他給他自己以及給美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補的，我覺得這對美國人民（而言是）非常悲哀的，我不知道CNN（美國有線電視新聞網）會懷念這4年嗎？還是非常的Enjoy（享受）？

蓬佩奧任內多次指摘中國政治制度、人權、抗疫等方面，內媒《環球時報》盤點外交部對蓬佩奧的經典評論：

2021年1月11日，趙立堅：「遺產」？蓬佩奧留下的不是所謂「遺產」，而是遺毒吧？他的最大所謂「遺產」就是「謊言外交」。他不僅策劃實施「謊言外交」，還惡意制造傳播「政治病毒」，並為「麥卡錫主義」復辟招魂。

2021年1月8日，華春瑩：蓬佩奧國務卿在其任內，以其「謊言外交」對美國同其他國家關係、對美國國家形象和聲譽所造成的損害比以往任何一屆政府都多，可謂登峰造極，無可企及。他這樣做只會使自己站在歷史錯誤一邊，違背中美兩國人民友好民意，必將遭到歷史的審判。

2020年10月28日，汪文斌：蓬佩奧生錯了年代，當今時代和平、发展、合作、共贏的潮流不可阻擋。貧窮落後不再是任何一個國家和民族的代名詞，发展強大也不再是任何一個國家的專利和特權。蓬佩奧的歪曲抹黑之詞抹殺不了中國堅持和平发展、合作共贏的事實，也阻擋不了中國實現民族覆興的大勢。

2020年9月29日，汪文斌：蓬佩奧揚言構建「反華全球聯盟」，這是癡人說夢。他是等不到那一天了，他的繼任者們也等不到那一天，因為那一天就不會到來。

2020年8月13日，趙立堅：我想請媒體朋友幫我問一問蓬佩奧，他像打了雞血一樣，日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛？蓬佩奧之流的圖謀注定不會得逞。借用一句捷克的諺語，「給別人挖坑的人，自己也會掉進坑里」。

2020年7月1日，趙立堅：今天是中國共產黨成立99周年華誕。今天也恰恰是蓬佩奧之流特別難受的日子。蓬佩奧之流靠撒謊詆毀中國共產黨，割斷中國共產黨同中國人民的血肉聯系，是在做「白日夢」。

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責任編輯：尹航

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