【反壟斷監管】人行起草條例 這情況可倡拆分非銀行支付機構

內地加強反壟斷監管，中國人民銀行周三（20日）通知，與有關部門研究起草了《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，公開徵求意見1個月。條例意見稿提到，若非銀行支付機構嚴重影響支付服務市場健康發展，人行可向國務院反壟斷執法機構建議，採取按支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。

起草說明提到，近年支付服務市場快速發展，創新層出不窮，風險複雜多變，機構退出和處置面臨新的要求。為適應市場發展、對外開放和強化監管需要，迫切需要加快推動出台《條例》，提升支付機構監管法律層級，進一步規範支付機構合規經營，維護支付服務市場健康發展。

人行表示，為加強對非銀行支付機構的監督管理，規範非銀行支付機構行為，防範支付風險，保障當事人合法權益，促進支付服務市場健康發展，同有關部門研究起草了上述條例。

說明指出，堅持機構監管與業務監管相結合，按照「先證後照」原則，對支付機構實施機構監管，同時對支付機構業務經營、關聯交易等實施全方位監管；堅持穿透式監管，加強對股東、實際控制人和最終受益人准入和變更的監管。

《條例》以強化金融監管為重點，以防範系統性金融風險為底線，豐富監管手段。一是強化支付領域反壟斷監管措施，明確界定相關市場範圍及市場支配地位認定標準。二是規範人行檢查權和措施。三是明確支付機構股權質押、開展創新業務、重大事項變更等須向人行備案等監管要求。

其中，市場支配地位預警措施方面，若非銀支付機構在該支付服務市場的市場份額達1/3；兩個非銀支付機構在該市場的份額合計達到1/2；3個非銀支付機構在該市場份額合計達到3/5，人行可商國務院反壟斷機構執法機構，對其採取約談等措施預警。

支付寶穩坐第三方支付龍頭

市場支配地位情形認定方面，有下列情形，人行可以商情國務院反壟斷機構執法機構審查：

一、一個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額達到1/2； 二、兩個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到2/3； 三、三個非銀行支付機構在全國電子支付市場的市場份額合計達到3/4。

對於非銀行支付機構未遵循安全、高效、誠信和公平競爭原則，嚴重影響支付服務市場健康發展的，中行可向國務院反壟斷執法機構，建議採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。

路透引述艾瑞諮詢早前公布的2020第二季中國第三方支付季度數據報告顯示，當季第三方移動支付交易規模回升至59.8萬億元，按年增長8.8%；螞蟻集團的支付寶和騰訊（00700）旗下財付通，分別佔55.6%、38.8%的市場份額。

法律責任方面，《條例》提出， 非銀行支付機構有下列情形之一，人行可以根據審慎監管原則，暫停其部分或者全部支付業務，直至吊銷其支付業務許可證：

一、累計虧損超過其註冊資本的50%； 二、自獲許可之日起，未實質開展部分或者全部支付業務，或者已獲許可的部分或者全部支付業務連續停止2年以上； 三、連續2個年度分類評級結果為最低等級； 四、存在對支付服務市場穩定運行具有較大不利影響的情形。

【反壟斷】巨企象徵國運還是威脅國安？中美皆棘手

全國人大將修訂反壟斷法 劍指互聯網巨頭

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁