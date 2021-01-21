▲ 【拜登上任】中方除制裁蓬佩奧等 還發推說了這話

美國新總統宣誓就職典禮期間，就在拜登就職演講結束之後不久，中國外交部宣佈制裁包括離任國務卿蓬佩奧在內的28位美國前政府要員。而在相若時間，中國官方新華社在英文推特（Twitter）上貼出「總算走了，唐納德·特朗普！（Good Riddance, Donald Trump!）」

新華社在推特貼出「Good Riddance, Donald Trump!」一句後，弔」引起一些美國媒體關注，認為這可見中方已經對前特朗普政府的政策感覺無法忍耐。有美國媒體也同時認為，儘管拜登任期內的中國政策會相對「有規矩」，但是，認為拜登的對華政策將「軟」下來的人可能會失望。

新華社推文：Good Riddance, Donald Trump

而就在拜登宣誓就職後，中國外交部網站公布制裁多名美國人士，包括多名前特朗普政府內閣要員，如前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、前助理國務卿史達偉（David Stilwell）、前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、前衞生部長阿扎（Alex Azar）、前國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）、前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、曾任首席白宮策略師的班農（Stephen Bannon）等。

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中國外交部發言人指責這28人「出於一己政治私利和對華偏見仇恨」，「推動實施了一系列瘋狂的行徑」，「也嚴重破壞了中美關係」。

中國官方聲明說，上述「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門」，另外，與上述被制裁人士相關的企業和機構也被限制與中國打交道和做生意。

特朗普政府在任期結束前曾先後就新疆等問題宣佈制裁多名中國官員。

京：他們實施了一系列瘋狂行徑

有分析認為，在中美對抗烈度可能有所緩和的同時，雙邊關係全面改善的機會不大，因為雙方都已經把對方定位為競爭對手，特別是在經貿、科技和安全領域。

不過，有專家也認為，對比起特朗普時期的全面對抗來說， 拜登時期美中雙方可能在諸如環境、疫情等一些領域有所合作。

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責任編輯：鄧國強

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