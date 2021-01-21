【新冠疫情】黑龍江續增68確診 四川將設進口冷鏈食品集中監管倉

內地昨日（20日）新增144宗新冠肺炎確診個案，包括126宗本土個案，黑龍江佔68宗，其中65宗在綏化市望奎縣。另外，國外輸入的冷鏈食品多次檢出表面包裝含有新冠病毒，四川將設進口冷鏈食品集中監管倉，合格後方可出倉放行。

黑龍江望奎縣確診繼續增加

20日新增的126宗本土個案中，68宗在黑龍江，33宗在吉林，20宗在河北，另外北京、山西分別有2宗，山東有1宗。

昨日的國務院聯防聯控機制新聞发布會提及，近期，北京、河北、黑龍江、吉林相繼发生聚集性疫情，大部分都是因為境外入境人員或者被污染的冷鏈進口物品所引发。同時疫情波及到了農村地區，如河北石家莊、黑龍江綏化等地。從現在每天新報告的病例新增數字看，河北的疫情增長情況已經得到明顯遏制。

另據內媒，四川省應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部已印发《關於加快設立進口冷鏈食品集中監管倉建立健全運行管理制度的通知》。

根據該通知，全省涉及進口冷鏈食品輸入的縣（市、區），原則上按一縣（市、區）一倉要求設立集中監管倉。進口冷鏈食品到達後應首先運抵集中監管倉，依據國務院聯防聯控機制關於進口冷鏈食品疫情防控的各項規定，全面實施核酸檢測和預防性全面消毒，確保每批貨品應檢盡檢、應消盡消，合格後方可出倉放行。

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責任編輯：尹航

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