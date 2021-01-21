Twitter封禁中國駐美大使館賬號 因推文維護涉疆政策違規

美國社交媒體平台推特（Twitter）表示，已經封禁中國駐美大使館的賬號，因其一條推文捍衛中國在新疆的政策，違反Twitter反對「非人性化」的政策。

中國駐美大使館的Twitter賬號@ChineseEmbinUS，本月7日發布推文，貼上官媒《中國日報》關於新疆的文章，並稱維吾爾族婦女不再是「生育機器」。該推文之後被Twitter屏蔽，顯示「此推文已無法取得」。而賬號在本月9日之後，沒有再發表過推文。

據報道，該賬號須持有人需手動刪除該推文，才能重新獲得進入賬戶的權限。外電周四（21日）報道，Twitter一名發言人證實，該帳戶仍處於封號狀態，意味著中國駐美大使館尚未刪除該條推文。

發言人在聲明中稱，「因違反我們的反對非人性政策，所以對這條推文作出行動」。Twitter禁止「基於宗教、社會階層、年齡、殘疾、嚴重疾病、國籍、種族或族裔對特定人群進行非人性化對待」。

中方尚未回應。中國官方媒體此前稱推特移除該推文的決定「虛偽」。

外電指出，Twitter之前將美國前總統特朗普的賬戶封號，現在又封停中國駐美大使館的賬號，或令北京重置與剛上場的拜登政府關係，變得複雜。

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責任編輯：林佩怡

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