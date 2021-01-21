▲ 拜登上任難救美國 歐洲相信中國國力10年內第一

拜登上任美國總統。特朗普下台令不少國家都鬆一口氣，美國的歐洲盟國尤其如此。不過，美國的問題看來不會跟着特朗普離去。調查發現，歐洲多國民眾雖然喜見拜登上任，但普遍認為美國制度已經敗壞，而中國國力會在10年內超越美國，歐洲應該在中美之間保持中立，不應再依靠美國保護。

泛歐洲智庫「歐洲外交關係委員會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）本周發表報告，稱對歐洲11國逾1.5萬民眾調查發現，整體有53%人相信拜登上任有利他們的國家，57%人認為有利歐盟。即使在匈牙利、波蘭這兩個民眾相對支持特朗普的歐洲國家，也有超過一半人覺得特朗普下台更好。

歐洲人不再相信美國選民與政制

儘管歐洲人滿意今屆美國大選結果，但他們並不信任美國選民今後會繼續明智選擇。32%歐洲受訪者認為，美國人2016年選了特朗普後不再值得信任，只有27%人持相反意見，其餘人對此沒有意見。不信任美國選民的比率在德國更達到了53%。

受訪者同樣普遍看輕美國政治制度，認為「完全敗壞」或「頗為敗壞」比率高達61%，只有27%人認為「頗為有效」或「非常有效」。

對於拜登打算重振美國領導地位，51%歐洲人沒有信心，認為他難以修補美國國內撕裂，也難以解決氣候變化、中美關係、歐洲安全、中東和平等國際問題。

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歐洲看好中國 拜登遭受4大衝擊

11個歐洲國家之中，59%人相信，中國國力在10年內「肯定會」或「很可能會」超越美國，僅19%人持相反意見。其中，西班牙人最看好中國，比率多達79%，葡萄牙與意大利人以72%次之，之後是法國人（62%）、英國人（58%）。相對最不看好中國的匈牙利人，比率亦有48%，顯著多於看好美國的35%。

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ECFR指出，歐洲人普遍認為美國政制敗壞並快遭中國超越，這也影響了歐洲公眾對歐美跨大西洋聯盟的看法，並會對拜登政府構成4大衝擊。

其一，歐洲邁向更大程度自立。11國之中所有國家都有至少60%受訪者相信，歐洲不能依賴美國保護，因此需要為歐洲防衛投資。以往深恐受到入侵的德國人，現在認為有必要讓美國提供安全保證的比率也顯著減少。

其二，改寫中美歐地緣關係。拜登呼籲歐洲與美國靠攏聯手對抗中國，但調查反映，歐洲人並不希望與美國站隊，以避免類似冷戰時代美蘇對峙的格局重現。60%歐洲人認為，本國應在中美分歧間保持中立，選邊美國或中國的比例分別只有22%及6%。

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其三，歐洲以後處理對美國關係時，會更少訴諸感情。特朗普大肆推行「美國優先」，令歐洲以至其他國家都更重視自身利益，而非首先拓展西方民主體制國家的共同利益。德國、法國、英國及意大利這些歐洲大國之中，都有更多人主張經濟上對美更強硬。

其四，德國核心地位料獲鞏固。歐洲各國對美國失去信任，會嘗試更大程度依賴歐洲自身區內國家，德國柏林有望取代美國華盛頓，成為「有問題去那裏解決」的首都。法國、西班牙、丹麥、荷蘭、葡萄牙、匈牙利民眾都主張，本國最應該優先搞好與德國關係。

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責任編輯：連兆鋒