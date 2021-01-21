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【中美角力】拜登國安會：中國制裁特朗普政府前官員「沒意義」

國情動向 11:17 2021/01/21

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美國白宮易主之際，中國外文部周四（21日）凌晨宣布，制裁離任的國務卿蓬佩奧等28人。外電報道，新上任的拜登政府回應，國家安全委員會發言人批評，中國的制裁特朗普政府前官員是「沒有意義和犬儒（unproductive and cynical）」，促美國兩黨成員批評北京的做法。

該發言人又稱，拜登希望與兩黨領導共同努力，幫助美國在競爭中戰勝中國。

在拜登宣誓就任美國總統不久後，中國外交部表示，中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括特朗普政府中的蓬佩奧、納瓦羅、奧布萊恩、史達偉、波廷傑、阿扎、克拉奇、克拉夫特以及博爾頓、班農等。禁止這些人及其家屬入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。但未有公布完整28人名單。

外交部發言人稱，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移。

前美駐華大使：不影響拜登與中國對話

彭博報道，前美國駐華大使駱家輝認為，中方舉動或是給特朗普政府甩下的一點臨別狠話，但實際上不會產生任何影響；不會影響拜登與中國及其他世界領導人，進行坦率但更具建設性對話的承諾。

中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）也表示，中國制裁前朝特朗普政府官員，不會阻止拜登試圖緩解與北京的緊張關係。他認為制裁時機「不幸」，但非常明確針對卸任政府，不會消除重置（中美關係）的可能性。

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責任編輯：林佩怡

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