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歐洲議會通過2項決議案 支持台灣民主及參與世衛

國情動向 11:27 2021/01/21

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歐洲議會周三（20日）表決通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項決議案，提到嚴正關注北京加強對台灣的軍事威脅，支持台灣民主及參與世衛（WHO）等國際組織，以及肯定台灣的抗疫成效，友台篇幅為近5年最多。

同時，美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）卸任前再於Twitter發文稱，現時正是世界各國團結對抗中國大陸排擠孤立台灣的時候，聯合國所有成員國應正視台灣參與國際組織的益處，以及其受排擠帶來的傷害。

友台篇幅及內容是近5年來最多

在北京，國台辦曾表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，對台灣地區參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。

據台媒報道，歐洲議會全會表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告等2決議案，內文提到肯定台灣抗疫表現、關切北京對台軍事威脅、支持台灣民主及參與世界衛生組織等國際組織。

台灣駐歐盟代表處說明，2決議案條文中納入諸多與台灣相關內容，友台篇幅及內容是近5年來最多，且具有3項特色。

首先是以最直接及明確方式，對北京升高對台恫嚇及挑釁作為表達嚴正關切；其次是首度呼籲歐盟及其會員國重新檢視並加強對台交往政策，並與國際夥伴合作維繫台灣民主不受威脅；第三是肯定台灣抗疫成效及捐贈超過700萬片口罩予諸多歐盟會員國。

台灣駐歐盟代表處說, 感謝歐洲議會對台灣的強力支持, 未來會持續深化台灣和歐盟關係, 進一步拓展交流合作。

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責任編輯：尹航

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