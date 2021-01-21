【拜登上任】中國為何此時制裁蓬佩奧等28人？官媒學者解畫

在美國新任總統拜登就職之際，中國外交部周四（21日）凌晨宣布，制裁離任國務卿蓬佩奧等28名特朗普政府前官員。為何中方此時制裁？官媒引述專家稱，中國不希望在其任期期間制裁，導致他們更瘋狂舉動，亦不能出現「台上打中國牌，下台吃中國飯」的情況，重要的是為未來中美關係定下基調，讓新政府制定對華政策更謹慎。

《環球時報》報道，國際關係事務學者認為，中方此時宣布對美國離任官員制裁，既是對前任政府嚴重破壞中美關係者的合理反制，也是為未來中美關係「定下基調，劃清底線」。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中方信息明確，一方面懲戒前任政府官員，令他們認識到打壓、抹黑、誣陷中方一定會有後果。另一方面，為未來中美關係主動定下基調，即美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守規則底線。這將使未來美國政府制定對華政策時更加謹慎，任何想在美國政壇有作為的人，在涉華議題行動都不得不變得更為負責任。

為何不在任時制裁？

他又認為，美方得知制裁消息或許感到「有些意外」，因為美國長久習慣制裁他國，而非被他國制裁。他稱，這正是中國外交策略日漸成熟的體現，未來中美關係將更加平等，不止意味互惠、，也可以有對等制裁。

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中國人民大學國際關係學院副教授刁大明則稱，制裁時間和對象，印證近年中國對美政策「主動設定議程」的特點：既不隨美國政策的變化起舞，也不會任由一些政客胡來。

對於選擇官員離任時制裁，也顯示中方希望穩定中美關係的克制與誠意，即是中國並非無制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更為瘋狂的舉動，給中美關係帶來更嚴重的實質傷害。

不能台上打「中國牌」 下台吃「中國飯」

他又強調，決不能出現在台上打「中國牌」，下台後繼續吃「中國飯」的情況。

據中國外交部，蓬佩奧等28人，他們及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

復旦大學教授沈逸認為，和以往不同，這次制裁提到親屬及相關企業和機構，傳遞清晰信號：當這些官員通過進入商界後，任何一家企業如果僱傭這些人，就要面臨中國市場的利益損失。例如出版社若為他們出回憶錄在中國市場上賣，將再無可能。

他說，「清算的時候到了，就像中國人講究不是不報，時候未到。這些反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益」。

據外電報道，拜登政府國家安全委員會的發言人表示，中國決定制裁前特朗普政府官員是「沒有意義的犬儒心態」，敦促美國兩黨譴責這一決定。他又稱，拜登希望與兩黨領導共同努力，幫助美國在競爭中戰勝中國。

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責任編輯：林佩怡

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