拜登上任美國第46任總統,主張聯合盟友與夥伴與中國抗衡。拜登內閣主要成員在提名聽證會上,亦展示對中國強硬一面。有新加坡前外交官表示,拜登政府毫無疑問會對中國非常強硬,但其他國家會否對美國言聽計從仍待觀望,而亞太國家尤其希望與中國保持良好關係。「我們想經濟在疫情下復甦,這就是拜登會聽到的信息。」

▲ 拜登上任對中國「必硬」 新加坡前官員:各國或不聽

原新加坡常駐聯合國代表、政治學者馬凱碩(Kishore Mahbubani)接受美國傳媒訪問,稱自己相信拜登政府絕對需要顯得對中國非常強硬,這一點毫無疑問,因為美國兩黨共識非常明確,認為美國需要與中國對抗。

但馬凱碩指出,關鍵問題是拜登政府實施任何對華政策之前,會否聆聽其他國家的聲音。

他表示,若拜登政府樂意耹聽,會發現東亞對該議題有非常強的共識:

「對的,對中國你需要堅定,但我們同時也需要和中國過得去。我們需要和中國合作。我們希望我們的經濟能夠從疫情復甦。這就是你會得到的信息。」

(Yes, you have to be firm and strong on China, but we also have to get along with China. We have to work with China. We want our economies to recover from Covid-19. So that's the message you'll get)

撇除拜登政府因應政治需要擺出的姿態,馬凱碩對未來形勢保持樂觀。他指拜登政府內部明白需要與東亞合作,這亦包括就氣候變化等議題與中國合作。

中國與新加坡等合共15亞太國家去年簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP),締造全球最大規模自由貿易區。美國特朗普政府退出《跨太平洋夥伴協定》(TPP)後,拜登政府面臨國內阻力,要重返並不容易,使得美國同時缺席亞太兩大自貿區,在區域經濟競賽中陷於非常被動的境地。

馬凱碩坦言,TPP原本是向美國送上的禮物,因為協定能讓美國在東亞有立足之地,不使中國獨大;但美國國內對自由貿易協議的負面態度令重返TPP艱難,美國要真正重返亞太,就需要設法以微妙或間接方式與TPP互動。

責任編輯:連兆鋒