鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會

內地女星鄭爽早前被揭在美代孕後曾想棄養，引發輿論及官媒猛烈抨擊，並遭品牌封殺、粉絲離棄。國家廣播電視總局（廣電總局）主管的廣電時評微信公眾號發文，指代孕棄養者，德不優法不容，不會為醜聞劣蹟者提供發聲露臉的機會和平台。

有網民表示，之前也有不少藝人因各種醜聞而被封殺，但被廣電發文章點名批評、且正式封殺的，鄭爽可能是內地娛樂圈史上第一人。有人認為，鄭爽要為自己做的事付出代價，也有網民稱希望官方一視同仁，把其他「劣質」藝人一併封殺，例如出軌、家暴；另有人提出疑問，「封殺」是否有法律依據？

廣電時評昨晚發表的文章點明鄭爽事件，指代孕不是私事，與法不合，有違社會主義公德。中國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗。

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文章稱，「規避法律，境外代孕，又意欲棄養，這樣的演員，私德有虧」。演藝人員私德有虧，無論作品如何，其本人在廣播電視和網絡視聽上的社會公德示範作用，不會積極正面。

文章指出，行業主管部門的相關政策要求是明確嚴格；廣大人民群眾不願意、不接受、也不允許醜聞劣蹟者污染社會公德和公序良俗。「我們不會為醜聞劣蹟者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上熒屏聲頻。」

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鄭爽前男友張恆，日前在微博發文，牽出鄭爽在美代孕欲棄養風波。鄭爽曾回應稱，形容是「非常傷心和私密的事情」，表示拒絕以曝光隱私的勒索，自己「在中國沒違背國家指示」、「在境外尊重一切的法律法規」。她又反擊男方出軌，流出錄音檔的完全版本應該在6小時。

另外，網上流傳疑似鄭爽退出演藝圈的錄音，稱「 不知道這個舞台會不會是我對觀眾的道別」、「感謝這麼多和我合作過的影視劇小伙伴兒們」。

責任編輯：林佩怡

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