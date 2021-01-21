【拜登上任】美國卸任官員示警：未來四年最大國安議題是這個

美國政府換屆，但中美角力未停。聯邦通信委員會（FCC）卸任主席警告說，中國可能對美國的通信網絡和網絡自由構成威脅，這將是美國通信管理部門未來四年內面臨的一個最大的國家安全議題。

在北京，外交部多次對此類問題作出回應指，中方認為美方聲稱的所謂「保護國家安全」，完全是不符合事實的。因為它的實質，就是美方濫用國家安全概念，打壓特定的中國的企業。

前FCC主席：中國希望主導通信領域

據路透社報道，卸任的美國聯邦通信委員會主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）說，中國各種活動令人擔憂，包括監控，經濟間諜和「在美國或世界各地的通信網絡中植入惡意軟件。」他說，「當使用不安全的設備來處理敏感信息時，一些壞事情就可能发生。」

帕伊表示，中國希望主導這個領域，並施加他們的意願，甚至超越他們自己的邊境，「這不光對網絡自由構成了嚴重威脅，也對我們和我們許多盟友的國家安全構成了嚴重威脅。」

帕伊2017年被特朗普任命為聯邦通信委員會的主席，他在任上對華為和中興等中國網絡制造商進行了打擊。

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另一方面，美國前總統特朗普離任前簽署行政命令，禁止美國資金投資多間被指同解放軍有關係的中國企業，包括三大中資電訊商，紐約證交所隨後將中聯通 （00762） 、中移動 （00941） 及中電信 （00728） 的存託股票，在交易所除牌。新總統拜登就任之際，三大中資電訊商表示，已向紐約證券交易所提出書面要求，覆議較早前交易所取消公司透過美國存託股票上市的決定。

責任編輯：尹航

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