【新冠疫情】各地收緊防疫  東莞隔離14+7外加5次檢測

內地這一波疫情有擴散跡象，各地紛紛收緊防疫措施，其中被稱為「世界工廠」的東莞，由於外來人口多更為緊張。東莞對由境外入境東莞者，先要集中隔離14天，再加7天居家健康管理，期間還要進行5次核酸檢測，堪稱隔離史上驗最多次地區。

一名東莞台商表示，前幾天村委會與廠商微信群已經發布這項新規，與現行各小區實際政策的確趨嚴，不過這項政策主要針對從廣州白雲機場或深圳灣口岸的入境人員，台商現在到東莞大多途經澳門或廈門，相關隔離政策還要視澳門跟廈門的規定。

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據當局宣布，將加強境外及國內中高風險地區到東莞人員、重點行業機構場所防控，將實施14天集中隔離和7天居家健康管理，期間不外出，嚴禁參加聚集性活動。境外到東莞人員入境第1、4、7、14、21天要進行5次核酸檢測。

據廣東防疫單位規定，從廣州白雲機場入境部分人員點對點分流到佛山、清遠、江門、肇慶4市，從深圳灣口岸入境部分人員點對點分流到東莞、惠州、汕尾、中山4市的隔離酒店。入境廣東目前實施14天集中隔離+7天居家健康管理，在入境時、第7天、第14天和第21天進行4次核酸檢測，並納入社區管控。

東莞市作為「世界工廠」，外來人口眾多，這次除加強境外到東莞人員防控外，對春節期間休假的跨境貨車司機，入境後也實施14天集中隔離和7天社區管理，休假期間不得從事跨境貨運業務。

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此外，國家衛健委昨天發布「冬春季農村地區新冠肺炎疫情防控工作方案」，規定返鄉人員需持7天內有效的2019冠狀病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後實行14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天還要開展一次核酸檢測。

此舉已嚴重衝擊中國人傳統最重視與家人團聚的春節，而且距離除夕不到20天，離「春運」起跑更只剩7天，讓民眾措手不及。消息一出，立刻在社群平台上成為焦點話題。不少網友不滿定義不明且做法擾民，擺明就是「不讓回家」。

責任編輯：鄧中建

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