【新冠疫情】上海爆疫3宗本土確診 小區居民住賓館封閉管理

內地新冠肺炎疫情持續，上海時隔近兩個月再現疫情，周四（21日）新增3宗本土確診病例，當地已篩查過萬相關人員，黃浦區昭通路居民區列為中風險地區，居民入住賓館集中封閉管理，原則上不離滬。

有確診患者與醫院相關，上海全市各大醫院周四開展全院全員核酸檢測。

患者與醫院所關 全市醫院全員檢測

據上海市衛健委，周四報告3例本土新冠肺炎確診病例。其中兩名患者，分別在復旦大學附屬腫瘤醫院對外包後勤保障人員、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院對相關人員的核酸例行檢測中所發現，二人為住在同一小區的鄰居；另一名患者則是其中一人的朋友。

當地已追蹤到3名病例的在滬密切接觸者71人；37人首次核酸檢測結果為陰性；已排查到密切接觸者的密切接觸者78人，25人陰性。當地已篩查相關人員14411人，10971人檢測結果為陰性。其餘正在檢測中。

當地在相關場所的物品、環境採樣，661件樣本中，至少4樣本核酸檢測結果陽性。

一區列為中風險地區 人員原則上不離滬

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，將黃浦區昭通路居民區（福州路以南區域）列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。中風險地區相關人員原則上不離滬，確需離滬須持7日內核酸檢測陰性證明。

黃浦區副區長左軼梅稱，小區被調整為中風險地區後，已實施封閉管理，但由於當地房屋屬於二級以下舊里，長期封閉管理不便，確定組織居民入住賓館集中封閉管理。

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責任編輯：林佩怡

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