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京賀拜登就職 華春瑩：中美關係需排雷、建橋、修路

國情動向 16:43 2021/01/21

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美國新任總統拜登已宣誓就職，中方表示祝賀，外交部發言人華春瑩並稱，中美關係需要排雷、建橋、修路，雙方亦需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重，相信在雙方共同努力下，中美關係中「善良的天使能夠戰勝邪惡的力量」。

華春瑩周四在外交部例行記者會上稱，注意到拜登在就職演說多次強調「團結」，認為這也是當前中美關係所需要。她指出，中美兩國社會制度、發展階段和歷史文化不同，存在一些分歧很正常。不同社會制度、文化背景和意識形態的國家，應當可以也完全能夠和諧共存，對話合作。共同為實現世界和平與穩定、發展作出努力。

提制裁蓬佩奧 嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益

拜登還提到美國有太多需要治愈恢復，華春瑩說，中美關係也是如此。她稱，過去幾年特朗普政府，特別是蓬佩奧在中美關係當中埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。中美雙方都需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重。

華春瑩稱，「只要下定決心，一切都有可能。我相信在雙方的共同努力下，中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量。」但對於一切損害中方主權安全發展利益的行為，中方都將堅決回擊。

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對於中方制裁蓬佩奧等28人，華春瑩指出，這是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益的錯誤行徑作出的回應，完全正當和必要，充分展示中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

她強調，過去幾年美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見、仇恨，策劃以及推動實施一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，傷害中國人民感情，也嚴重破壞中美關係。這些反華政客必將為其瘋狂行徑付出代價。希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關係，從兩國人民福祉出發，與中方相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

另外，華春瑩表示，中國收到參加拜登就職典禮的邀請。對於台灣駐美代表獲邀出席拜登就職典禮，中方立場非常清楚，堅決反對任何形式的美台官方往來。

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責任編輯：林佩怡

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