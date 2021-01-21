中方未公布對美制裁完整名單 華春瑩：誰做壞事自己清楚

在美國新任總統拜登就職之際，中國外交部宣布制裁28名美國人員，包括離任國務卿蓬佩奧等10名前總統特朗普政府官員。外界關注餘下18人是誰，外交部發言人華春瑩回應稱，哪些人做了壞事自己清楚。

華春瑩周四（21日）在外交部例行記者會上稱，中方已經宣布，對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的美方人員實施制裁，公佈了其中的一些名單，「還有哪些人做了壞事，他們自己心裡是十分清楚的」。

制裁名單僅列10人

據外交部網站，受制裁的包括特朗普政府時代的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、負責東亞與太平洋事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）、副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、衛生部長阿扎（Alex Azar）、國務院次卿克拉奇（Keith Krach）、駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前國安顧問博爾頓（John Bolton）、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）。

中方表示，這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。拜登政府的國家安全委員會發言人回應，中方的制裁不具有建設性。

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華春瑩稱，中方決定對美方有關人員實施制裁，是回應他們在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益的錯誤行徑，是完全正當和必要，充分展示中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

她強調，過去幾年美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見、仇恨，策劃推動實施一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，傷害中國人民感情，嚴重破壞中美關係。必將為其瘋狂行徑付出代價。

中方希望美國新一屆政府，客觀理性看待中國和中美關係，從兩國人民的福祉出發，與中方相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

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責任編輯：林佩怡

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