拜登正式就任 中美步入試探期

美國新任總統拜登宣誓就任，在拜登時代下，中美關係將何去何從？分析人士預料，中美關係大方向將是「施壓+競爭+合作」；而拜登上任初期，中美將步入試探期，雙方關係或迎來一段緩和期，但戰略競爭仍然繼續，要警惕壓力點的轉移。

在特朗普時代，中美關係歷經紛擾，拜登時代戰略競爭預期繼續，團隊也已透露對華強硬態度，但部分領域關係仍有望修復。路透社引述熟悉情況的中國官員和業內分析人士認為，中美雙方在「施壓+競爭+合作」的總體大方向下，經貿領域將成為較易修復地帶。

▲ 拜登宣誓就職

經貿合作或可修復 雙方有望重啟對話

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，拜登上任後，中美雙方會重啟工作級對話，可能重新展開相關談判。惟拜登政府可能將關稅作為談判籌碼，短期內關稅和對華限制恐難以取消。

據內地官方《環球時報》，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯指出，未來3個月，中美關係最重要的議程是為兩國在未來4年的關係規劃「大致路線圖」。首先是拜登政府應與中國順利完成對接；第二，找到合作領域改善兩國關係；第三，對於接下來中美關係應何去何從，達成大體上的共識與路線圖。

他形容，接下來的100天，將是雙方謹慎試探、摸索和改善的過程。或可期待朝著積極方向發展的跡象和信號出現。

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路透引述的一名中國政策人士也指出，不排除中美雙方出現一定程度的試探期。建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利亦認為，拜登上任初期，中美關係有望迎來一段緩和期，新冷戰和中美脫鉤風險下降，競爭合作格局可望重新確立。

施壓點或變 料更重人權

但他警告，蜜月期過後，中美在一些重大政治經濟問題上的爭議或將再起。他指出，戰略競爭治著當前軌跡進行，但壓力點可能會改變，拜登政府可能會加大對其他戰線的壓力，例如新疆或香港。此外，外界一般預計，科技、安全、金融等仍是中美長期博弈對抗領域。

吳心伯指出，特朗普政府開啟的中美全面戰略競爭的政策主線，將延續到拜登任上，成為對華戰略的核心理念。他認為，中國不會對拜登時期中美關係發生根本轉變抱有幻想。

全球化智庫一份報告也指，美國對華遏制戰略，從奧巴馬時期就開始形成，不會因政府交替而變；而拜登政府面臨國內治理危機、控制疫情和恢復經濟問題，奧巴馬時代多邊主義回歸等，為未來中美博弈增添複雜性。

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責任編輯：林佩怡

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