鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗

▲ 拜登入主白宮，中美關係將迎來新格局

拜登入主白宮，中美格局將迎來新變化。內地知名學者、香港中文大學（深圳）人文社科學院代院長鄭永年指出，拜登比特朗普要理性，但他對待中國的態度與後者是相同的，只是手段方法不一樣。但拜登整合西方陣營圍堵中國的計劃將不可能實現，中國的對外開放政策是分化美國與其盟友的最有效武器。

鄭永年指，奧巴馬政府也好，特朗普政府也好，拜登政府也好，國的地緣政治和地緣外交所有的中心也都會在亞洲，因為它是世界經濟的中心。拜登雖然還沒有正式公布他的亞洲政策，但估計他的亞洲政策就是修訂改良版的「印太戰略」。他表示：「我對拜登（政府）不抱任何幻想，拜登或許會與特朗普有些差異，但他在某些問題上可能會更強硬。拜登不會像特朗普一樣的不理性。他和特朗普的區別，是他是一個理性的美國優先論者。」

▲ 鄭永年稱拜登仍會針對中國，對其不抱有幻想

拜登或為轉移國內壓力，出手打壓中國

美國社會內部目前處於極端分裂的狀態，兩邊都非常激進。如果拜登能在短時間內把美國社會穩定下來，那就不得了了。外交暫時不是他的重點，他不會馬上把精力放到中美之間，而是優先處理和盟友的關係。令人較擔心的是，拜登若內政處理失當，可能將國內壓力轉移到外交上，尤其是針對中國。

屆時，中國的對外開放政策將是分化美國跟它盟友之間試圖圍堵中國最有效的武器，中國的強項在於開放的潛力，在於市場，作為世界第二大經濟體，中國也有能力應付美國的打壓。相反，現在的美國再也不可能組建一個類似冷戰時期的西方陣營了。

【拜登上任】中國為何此時制裁蓬佩奧等28人？官媒學者解畫

拜登上任難救美國 歐洲相信中國國力10年內第一

中美之間即使缺乏信任，也可以合作

鄭永年同時指，雖然中美之間因為國家利益，一些衝突不可避免，但是在今天的世界，一些全球性議題不是哪個國家單打獨鬥就可解決的，氣候問題、新冠疫情都是這樣的例子。所有這些結構性的問題要求大國之間進行合作，單獨一個國家解決不了。

目前拜登提名的中國和亞洲團隊人選。更多體現出技術官僚的特點，他們多數從意識形態層面來看中國。但理性和信任並不矛盾，即便沒有信任也是可以合作的。只是有信任的話大家做事容易一點，沒有信任大家做事就困難一點。拜登代表的是美國內部的精英主義，他對中國的政策還是會比較理性一點。

京賀拜登就職 外交部稱中美關係需排雷、建橋、修路

拜登上任對中國「必硬」 新加坡前官員：各國或不聽

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁