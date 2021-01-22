【新冠疫情】內地新增94本土確診 北京對12月進京者排查抗體

春節到來之前，內地昨日（21日）新增103宗新冠肺炎確診個案，包括94宗本土個案，上海市佔6宗。北京市對去年12月10日以來所有入境進京人員進行排查，開展血清抗體檢測，儘快查清傳播鏈條。

上海近兩個月以來再有本土個案

據國家衛健委公布，昨日新增94宗本土個案，47宗在黑龍江，19宗在吉林，18宗在河北，6宗在上海，北京和山西分別有3宗和1宗。另外還新增99宗本土無徵狀感染者。

上海此輪疫情是自去年11月23日以來再現本土個案，新增的6宗均在黃浦區，當地已排查到的在滬密切接觸者72人，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。密接的密接86人，檢測結果均為陰性。相關篩查人員15,073人，檢測結果均為陰性。對相關場所的物品和環境進行采樣，共採集781件樣本，檢測結果均為陰性。

另外，在北京，當地20日、21日連續召開會議，強調大興區要不折不扣落實天宮院街道全域管控措施，對重點小區嚴格封控，確保隔離觀察人員足不出戶，嚴防人員交叉流動。做好垃圾清運、環境消殺等工作。對近14日以來到訪過天宮院街道的人員要第一時間落地查控並進行居家觀察。

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加強監督檢查，加大篩查力度，发現病例要第一時間集中隔離，從嚴從快鎖定密接者、次密接者。大興區要迅速完成全員核酸檢測和徵狀排查，依據人群風險等級把握好檢測時序，重點區域、重點人群要優先安排。強化集中醫學觀察點調度、儲備和防疫管理，保障好集中觀察人員的生活。

會議還強調，要加緊流調溯源，對2020年12月10日以來所有入境進京人員進行排查，開展血清抗體檢測，儘快查清傳播鏈條。要嚴格入境進京人員14+7+7措施，查找入境人員和貨物潛在風險點。

責任編輯：尹航

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