▲ 【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路

美國新總統拜登上任之際，中國宣佈制裁28名原特朗普政府官員，包括美國前國務卿蓬佩奧。中國反制裁美國舉動罕見，除禁止入境，還限制與他們及其家屬有關聯的企業、機構與中國打交道和做生意。事實上，美國以往多名總統與主要官員，卸任後都與中國市場有不少商業安排，賺取可觀回報。官媒更揭出，蓬佩奧家族與美國工業巨企關係密切，公司今後很難再收留他。

《環球時報》報道，美國前政府高官主要以兩種方式，卸任後運用人脈關係在中國市場撈取利益。

第一種方式：演講和代言

美國前政要下台後撈金，最為中國人熟知的是來華參加商業演講和敘餐，出場費一般相當高昂。

例如，美國前總統克林頓（Bill Clinton）2002年到深圳參加一個濱海樓盤開盤儀式，2003年又到成都為白酒品牌劍南春做代言。媒體當時爆料，克林頓的身價為140萬美元。

除了克林頓，美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）、奧爾布萊特（Madeleine Albright）身價為100萬美元；前副總統戈爾（Al Gore）身價為80萬美元。

今次在中國制裁名單上的原特朗普首席策略顧問班農（Stephen Bannon），他2017年被解僱後數周，就受到香港某公司邀請出席投資者大會演講，據報撈得30萬美元。班農那次行程還被安排與對沖基金經理和投資者午餐。

他們一般會有專門的經紀公司和經紀人，代理雙方的聯繫和會務業務，溝通費用和行程安排。比如一家經營相關業務的中國公司在其官網寫著，「邀請國外領導人到世界各國演講，參加圓桌會議，參訪企業，出席新聞發布會、晚宴、慶典、開幕式、啟動儀式、品牌活動，或擔任企業總顧問，或成立個人基金會，參與重大商業項目運作」，「為合作夥伴打造世界頂級朋友圈」。

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第二種方式：經商或當顧問

相比演講露面，直接經營與中國有往來的貿易和諮詢公司，或者擔任大公司的政策和法律顧問，是更多美國前政要選擇的方向。

小布殊時期美國商務部副部長雷文凱（Frank Lavin）卸任後，就開了一家名為Export Now的貿易公司，為美國中小企業提供打包倉儲、出口、報關、營銷一站式服務，幫助美國中小企業打入中國市場，還曾在天貓商城開店。

克林頓政府時期美國國防部長科恩（William Cohen）所創立的科恩諮詢公司（The Cohen Group），在北京和天津都設有辦公機構。前副國務卿格羅斯曼（Marc Grossman）、伯恩斯（Nick Burns），美國國土安全部原副部長、前美國海岸警衛司令勞艾（James Loy），美國陸軍裝備司令部原總司令克爾恩（Paul Kern）等都在該公司任職。

此次名列制裁名單的原白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien），此前曾擔任美國律師事務所Arent Fox執行合夥人7年。公司官網的中國業務一頁寫道：「我們為希望在美國開展業務的中國公司或在中國開展業務的美國公司提供諮詢，我們擁有一支經驗豐富的律師團隊」，「能說流利的中文（普通話和廣東話），對當地商業慣例瞭如指掌」。

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《環球時報》指出，作為世界金融中心，美國在香港有上千家註冊公司，幾乎所有大公司都與香港有業務往來，制裁對班農等人涉港活動的打擊顯然更大。

蓬佩奧（Mike Pompeo）及其妻子之前與科氏集團（Koch Industries）關係非常密切，而且在蓬佩奧成為眾議員之前，科氏集團還給蓬佩奧的小公司投資了9,000萬美元，因此蓬佩奧卸任後科氏集團很難再收留蓬佩奧。

原衛生部長阿扎（Alex Azar）因為去年訪問台灣也受到北京制裁，他2012至2017年擔任大型藥企禮來公司（Eli Lilly and Company）美國分部總裁，以及藥廠說客團體生物技術創新組織（Biotechnology Innovation Organization）董事會主席，制裁令或使他很難回歸商界。

同樣去年訪台而受制裁的前副國務卿克拉奇（Keith Krach），曾是史上最年輕的通用汽車（GM）副總裁。通用汽車在中國有著諸多商業利益關係，制裁令一出令公司很難對他說出歡迎二字。

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報道稱，中國制裁更讓現任美國官員在考慮對華政策時，需要掂量他們的政府工作，是不是可以做一輩子。如果不能做一輩子，他們離開政府之後，他們及家屬們，是不是一輩子都可以不和中國有相關的往來。英國、澳洲、加拿大等國政客如果繼續反華，此類制裁遲早也會輪到他們。

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責任編輯：連兆鋒