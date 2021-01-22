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【中美關係】拜登就職當天回憶與習近平談話 提這關鍵字

國情動向 11:22 2021/01/22

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拜登2011年以美國副總統身份訪華，與時任中國國家副主席習近平會面。

美國新任總統拜登，據報在周三（20日）就職當天，提到與中國國家主席習近平往日的談話內容，但未有評論任何中美問題。

綜合美國CNBC及香港《南華早報》報道，拜登周三為他任命的近1000人舉行宣誓儀式時說，「很久以前，當我和習近平在青藏高原時，我被問了一個問題」。他說，當時他和習近平在一場私人晚宴，各自有翻譯員，「他問我，你能給我定義一下美國嗎？我說可以，我是認真的」。

拜登接著說，「我說我可以用一個詞來形容，一個詞：可能性（possibilities）。我們相信，只要我們下定決心，一切皆有可能，這與世界其他國家不一樣」。

報道指出，拜登提及的，可能是2011年他作為奧巴馬時期的美國副總統的訪華之行，當時習近平是中國副主席，二人曾一同訪問四川。

未談中美問題

據報，拜登在宣誓儀式上，未有為兩個之間的任何問題進一步評論。而在10分鐘的儀式中，拜登沒有提及任何其他國家或領導人。但他向團隊強調尊重與他們接觸的每個人的重要性。

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《紐約時報》曾報道，前美國官員表示，自2011年初起的1年半中，拜登和習近平在美國和中國至少見了8次面，更在僅有翻譯陪同的情況下，私下共同進餐的時間超過25個小時。報道稱，當時奧巴馬團隊希望更好了解將掌權的習近平，而這項工作似乎適合拜登。

盡管習近平與拜登有交情，但近年中美關係惡化，對抗中國已是美國朝野共識，外界相信拜登上任後，中美關係難扭轉，其提名團隊也展示強硬姿態，但預計對華政策會更理性，既競爭也有合作，在一些緊張領域可能有所緩和，例如貿易。

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責任編輯：林佩怡

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