歐洲議會通過涉港決議案 中歐投資協定會受阻？

繼通過內容提及支持台灣民主及參與世衛的決議案後，歐洲議會周四（21日）通過名為「香港民主反對派遭鎮壓」的決議案，要求就本港警方早前的拘捕行動，制裁中港相關官員包括特首林鄭月娥。中國駐歐盟使團回應指，歐洲議會部分議員混淆是非，顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈譴責和堅決反對。

歐洲議會：將仔細審議中歐投資協定

歐洲議會以以597票贊成，17票反對及61票棄權下，通過「香港民主反對派遭鎮壓」決議案，要求立即無條件釋放今年首兩星期在本港被捕的民主派人士、之前被控以港區國安法的人士、近年被捕的「和平示威者」，並呼籲獨立和公正地調查，香港警方對示威者使用武力的情況。

決議案亦談到12港人案，要求撤銷針對他們的指控，釋放他們。歐洲議會還呼籲歐盟成員國，考慮根據歐盟的全球人權制裁機制，制裁多名中港官員。

歐洲議會通過2項決議案 支持台灣民主及參與世衛

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此外，歐洲議會還提及最近達成的《中歐全面投資協定》，未有用作維護香港高度自治與香港基本權利自由的工具，表示遺憾，認為歐盟急於達成協議，而不是對中國持續嚴重侵犯人權的行為採取具體行動，可能損害歐盟捍衛人權的聲譽，歐洲議會將仔細審議歐中投資協定，並在表決時考慮中國的人權狀況。

中方斥粗暴干涉香港事務和中國內政

中國駐歐盟使團發言人回應指，歐洲議會部分議員混淆是非，顛倒黑白，推動通過所謂決議，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈譴責和堅決反對。

香港國安法是完善「一國兩制」制度體系的重大舉措。該法的實施使香港社會重回安定。中國和香港特區有關部門依法打擊違法犯罪行為，維護法治、公平和正義，捍衛國家主權安全，天經地義，無可置疑，不容抹黑。包括司法個案和特區選舉在內的香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權幹預。

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責任編輯：尹航

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