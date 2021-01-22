【拜登上任】耶倫：全面評估中國落實首階段貿協 夥盟友抗華

美國新任總統拜登提名的財政部長人選、美聯儲前主席耶倫（Janet Yellen），承諾全面評估中國實施中美第一階段貿易協議的情況，並與盟友更密切合作，解決「中國」不當行為。

美國參議院財政委員會網站周四（21日）發布文件，耶倫回應議員質詢時表示，拜登曾稱將全面審查前總統特朗普對華貿易政策的所有方面，包括中國落實去年1月簽署的第一階段貿易協議的情況，亦不會立即取消對中國的關稅。

據彼得森國際經濟研究所研究員稱，其分析顯示，中國去年購買美國商品的價值，比中國在協議中承諾的少了42%。

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她稱，拜登將審視對華關稅，並與盟友協商，完成這些事情前不會做出改變。她又強調，拜登政府將使用「各種工具」，對抗中國的不當經濟行為，並讓中國負責。作為評估的一部分，拜登將與盟友協商，調動集體壓力，施壓中國。她還表示，絕不能允許中國違反美國的制裁。

耶倫又提到，要提防國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和其他地方為各國提供的抗疫援助，淪為償還中國貸款。同時，美國需要在全球與中國的「經濟謀略」競爭，並建立區別於「一帶一路」倡議的夥伴關係。

美國參議院財政委員會將於周五（22日）舉行會議，就耶倫的提名投票，若通過將交由參議院全體會議表決。

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責任編輯：林佩怡

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