▲ 「拜登須面對更自信的中國」 美國德國傳媒異口同聲

拜登上任美國新總統，即受國內政治鬥爭衝擊。拜登上任第2日，就有共和黨議員提出彈劾他。時值中美關係陷入數十年谷底，美國急於設法阻止中國超前，惟美國同時陷入了政爭、抗疫、種族、衰退等多範疇大亂，美國與德國傳媒近日不約而同明言，拜登入主白宮後面對的是更加自信，甚至是有史以來最自信的中國。

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美聯社周四（21日）發表分析文章《拜登在美國一片混亂下面對更加自信的中國》，表示從疫情肆虐到國會暴動，美國內部混亂給予了中國共產黨追求中華民族復興提振，並使拜登面臨的一大外交挑戰變得更為艱鉅。

文章稱，拜登逼切需要優先處理美國內部挑戰，或給予中國更多空間繼續推進自己的政策。一個更自信的中國可能會就科技、領土主權、人權等議題更強硬地反彈。分析家認為現時局面類似2008年環球金融危機，中國當年相對未受影響，而其後對外政策逐漸變得更加堅定，包括在南海興建人工島以及在Twitter反駁批評者。中國成功控制新冠肺炎疫情更加劇了這種趨勢。

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文章認為，中國志在藉疫情來證明中國一黨執政制度的成功，而其他國家控疫失敗變相協助了中方。拜登接管的是一個死亡人數繼續攀升、防疫限制令經濟繼續衰退的國家，而中國疫情現時只是小規模爆發，人民生活大致已重歸正常，經濟正在重新加速增長。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）坦言：「若美國不是做得如此之差，中國在全球宣揚它的論述會較為困難。這也是很多議題的基調，中國往往能夠指著美國以至西方民主體制，稱之沒有帶來良好管治。」

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無獨有偶，德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）周三（20日）也刊出文章《拜登面對有史以來最自信的中國》。

文章提及，中國國家主席習近平近日與星巴克CEO舒爾茨（Howard Schultz）通書信，習近平鼓勵這位在中國開設上千咖啡店的美企領導人，推動中美經貿合作與兩國關係發展，還承諾為星巴克與其他美企在華發展提供更加廣闊的空間。分析認為，鑑於舒爾茨美國政界人脈廣，中方有意經他向美國傳遞信息，說明中國已準備好與美國接觸對話。

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文章稱，但這並不意味中國認為對美談判會輕易成功，因此中國在拜登入主白宮後，不會改變其首要戰略，那就是加速解決自身薄弱環節，例如半導體技術或其他高新技術。為實現這一目標，中國正嘗試將價值鏈引入國內，並更多依靠自給自足。中國新的五年規劃為此制定了框架。

文章又指，北京的觀察人士也認為，中國很可能會對美國採取更堅定的立場。若干原因正使得中國領導層充滿自信。中國已經打贏新冠疫情後經濟快速復甦的戰鬥。對中國而言，美國國會受衝擊的畫面也表明中國制度更優越。習近平今時今日看來已下定決心。雖然世界大部分地區疫情遠未受控，習近平近日考察北京冬奧場館工地，表明了中國如期舉辦2022年冬奧的信心。

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責任編輯：連兆鋒