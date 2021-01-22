美共和黨議員促拜登強硬回擊中國制裁 可能措施有哪些？

在美國新任總統拜登就職之日，中國外交部宣布制裁前特朗普政府的國務卿蓬佩奧等28人，有共和黨議員要求拜登政府強硬回應，應對措施可能包括反制裁或加強現有措施。

拜登新政府的國家安全委員會發言人較早前表示，中國的制裁毫無成效和憤世嫉俗，敦促兩黨譴責。該發言人霍恩（Emily Horne）聲明提到，中國在就職當天宣布制裁，似乎是想在兩黨見縫插針。拜登期待與兩黨領導人共同努力，使美國在競爭中超越中國。

路透社報道，拜登政府正面臨共和黨議員的壓力，要求強硬回應中國。

京借制裁 考驗拜登對華強硬決心

美國參議院外交事務委員會資深共和黨人里施（Jim Risch）在Twitter上表示，中國在考驗拜登政府繼續對華採取更強硬、更具競爭力的的決心」。他稱，共和黨和民主黨必須向中國顯示，「我們不會放棄捍衛美國利益」。

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眾議院外交事務委員會的共和黨人麥克考（Michael McCaul）則批評，中方的制裁肆無忌憚且毫無根據，試圖壓制和恐嚇那些揭露其侵犯行為的官員，認為拜登政府和任何珍視民主原則的國家，必須立即作出強而有力的回應，以表明脅迫是不能容忍。

報道引述共和黨眾議院外交事務委員會的一名工作人員說，應對措施可能包括反制裁或加強現有措施，並補充稱，中方的最新舉動是嚴重升級。

學者：中國無權威脅美組職 不能與誰互動

報道指出，被問及是否計劃作出回應時，拜登政府未立即答覆。此前，拜登提名的國務卿人選布林肯（Antony Blinken）在參議院提名確認聽證會上表示，中國是美國構成了最重大的挑戰，並認為在針對中國方面，構建兩黨共識政策有非常強大的基礎。但有輿論仍擔心，拜登或會軟化特朗普對華強硬態度，以確保兩國能在應對氣候變化和北韓等問題上合作。

美國國際戰略研究中心的中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，中國無權告訴任何美國個人或組織，可以或不能與誰互動，認為有關威脅極為令人擔憂。

根據中國外交部，蓬佩奧等28名受制裁人士，他們及其家屬被禁止入境中國內地和港澳，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。美國商業界一些人士認為，中國的舉動是一種警告，不僅針對拜登，也可能針對與前美國官員有來往的公司、銀行、諮詢公司、智庫和大學。

中國外交部昨稱，對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權安全發展利益的錯誤行徑作出回應，是完全正當和必要。希望美國新一屆政府客觀理性看待中國和中美關係，與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

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責任編輯：林佩怡

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