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【中國樓市】滬深樓市升溫調控加碼 劍指假結婚假離婚買樓

國情動向 14:12 2021/01/22

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近期上海、深圳樓市升溫，兩地相關加碼調控，分別針對假離婚、假結婚買樓現象。

上海周四（21日）晚上宣布新政，對夫妻離異3年內購買商品住房，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。此前，深圳明確居民家庭購買的商品房，只能登記在具有購房資格的家庭成員名下，並據報暫停夫妻婚內更名。

上海一房難求 二手樓火爆

上海近期樓市火爆，出現新盤千人認籌、學區房一房難求、二手樓火爆等現象。據國家統計局，上月上海新建商品住宅價格按月升0.2%、按年升4.2%；二手樓價按月升0.6%、按年升6.3%。

當地周四晚發布的《關於促進本市房地產市場平穩健康發展的意見》，通過加強限購、嚴格稅收及完善新房搖號制度等方面，以「組合拳」為樓市降溫。

其中，意見明確嚴格執行住房限購政策，對夫妻離異3年內購買商品住房，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。分析指出，是嚴堵假離婚買房，尤其想通過假離婚來獲得買樓資格，以及通過假離婚來獲得首套資格的人來說，會產生直接遏製作用。

同時，意見要求嚴格執行差別化住房信貸政策，並提到實施好房地產貸款集中度管理，預計銀行在貸款方面勢必更為保守，而炒作較多的樓盤，貸款可能面臨收緊。

此外，上海調整增值稅徵免年限，個人將購買不足5年的住房對外銷售的，全額徵收增值稅，劍指炒樓。分析認為，這會限制二手樓流動性，但預計今年上海新樓供應會有所加強，緩解二手樓供應不足。意見又強調，嚴格商品住房銷售管理，完善新建商品住房公證搖號選房制度，優先滿足「無房家庭」自住購房需求。

深圳打擊假結婚 不符條件暫停婚內更名

深圳方面，市住建局確認當局周二（19日）對深圳市不動產登記中心下發一份文件，關於居民家庭住房登記問題方面，居民家庭購買的商品住房，只能登記在具有購房資格的家庭成員名下。

內地傳媒報道，原本聯合買樓只要求一人有名額，其他聯名人無買樓資格也可聯名登記。但現在所有聯名的人都需要有購房資格。這意味沒有購房資格的家庭成員將不能上產證。

另外，有報道稱，深圳市不動產登記中心工作人員證實，對於受讓方配偶不符合購房條件申請婚內更名的，登記中心周四已暫停辦理。對於此類情況後續能否辦理更名過戶，需要等待深圳市住建局進一步批覆。

一線樓市年末成交火熱 北京樓市成交量創近4年新高

內地上月70城樓價指數按年升3.8% 漲幅續收窄

責任編輯：林佩怡

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