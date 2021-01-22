外管局：人幣匯率處合理均衡區間 將支持企業管好匯率風險

中國經濟率先從疫情中復甦，人民幣匯率持續走高。國家外匯管理局介紹，當前人民幣滙率處於合理均衡區間；未來外滙市場還是會進一步鞏固和呈現總體平衡和雙向波動的特徵。

面對人民幣匯率升值，外貿企業要認清人民幣匯率市場化改革的大方向，把匯率波動納入日常財務決策中考慮。下一步，外匯局會配合人民銀行，支持企業管理好匯率風險。

人民幣不會只升不貶 或只貶不升

國新辦今日舉行2020年外匯收支數據情況新聞发布會，對於去年中國外匯市場運行情況，國家外匯管理局副局長、新聞发言人王春英介紹指，人民幣匯率雙向波動，總體保持基本穩定。

從全年綜合情況來看，人民幣對美元的匯率中間價平均值是6.8974，與2019年平均值（6.8985）基本持平。再從匯率彈性看，2020年人民幣對美元的一年期歷史波動率是4.2%，同期歐元和日元的歷史波動率是8%，英鎊是11%，和其他的主要貨幣相比，人民幣保持了基本穩定。

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無論是從人民幣匯率雙向波動的情況來看，還是從國際收支基本平衡的格局來看，可以发現一個事實：當前人民幣匯率處於合理均衡區間，既不會只升不貶，也不會只貶不升。

她說，總的來看，一個更有韌性、更加成熟的外匯市場已經漸漸形成，未來外匯市場將進一步鞏固和呈現總體平衡、雙向波動的特征。

外管局將配合人行 支持企業管理風險

不過，人民幣升值固然利於進口，但出口企業的利潤空間卻會被壓縮甚至虧損。

對於外貿企業如何規避匯率風險，王春英稱，調查顯示，多數企業認為，中國外匯市場的衍生產品總體是夠用的，對新品種的需求其實並不是很迫切，主要的問題是對衍生產品不了解和不會用。作為企業的經營者，尤其是決策者，要認清人民幣匯率市場化改革的大方向，把匯率波動納入日常財務決策中考慮。

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從企業的角度來說，需要強化風險中性意識。總結起來說，正確的匯率風險管理意識主要有幾點，就是立足主業，理性面對匯率漲跌，審慎安排資產負債的貨幣結構；合理管理匯率風險，以保持財務狀況的穩健和可持續為導向，而不以套保的盈虧論英雄。

從銀行的角度來講，繼續完善對企業匯率避險需求的服務和供給。外匯局也會繼續創造條件支持企業管理匯率風險。下一步，外匯局會配合人民銀行，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定的基礎上，繼續推進外匯市場深化发展和對外開放，提升外匯市場的廣度和深度，支持企業管理好匯率風險。

責任編輯：尹航

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