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摒棄特朗普式攬炒 京智庫：能用這些籌碼換美國解禁華為抖音

國情動向 17:16 2021/01/22

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北京智庫認為，北京可放寬美國科技企業的准入，換取對方解禁華為等中企

拜登接任美國總統後，對華強硬的方針未必改變，但普遍預料他的政策手段將更加理性，中美兩國也比特朗普時代有更大的合作空間。具官方背景的北京「全球化智庫」20日發表報告，建議中央有限度允許Google、Twitter、Facebook等美國科技企業在華投資經營，換取美國停止對華為、抖音、阿里巴巴等中企的打壓及制裁。報告又提到，美國出招遏制中國的科技業發展，損害美國企業利益的同時，卻促使了中國提升自主創新能力。

美國「建牆」中國卻應該「拆牆」

報告指出，拜登內閣雖有理性、專業、建制派回歸，以及前總統奧巴馬時期綱領延續等特徵，然而遏制中國仍是美國兩黨共識，很可能延續在經貿、科技及軍事上的強硬。特朗普發動中美科技戰，反映了中美實力對比變化導致的結構性矛盾，拜登上台後這方面角力可能緩和，在競爭上的加劇依然是不可避免。

但在美國「建牆」限制中國企業時，中方不應「建牆」對等回應，而是應改為「拆牆」。報告建議中央以開設試點、部分開放、加強網絡監管等方式，逐步有限度地在國內開放上述美企經營，彰顯中國開放市場、公平競爭的態度，並施惠美國企業界，以緩解甚至解除中國高科技企業遭美國打壓的局面。

中國應啟動加入CPTPP談判

報告還主張，中國應盡快開啟加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判，為中美增添一個新的對話平台，促進中美關係回暖，並為兩國建立一個解決貿易爭端的新平台。同時，中國可邀請美國加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

目前，拜登政府正面臨的國內治理危機，控制疫情和恢復經濟的急迫，奧巴馬時代多邊結盟的外交方針及民主黨價值觀的回歸，為未來長期的中美博弈增加更多的複雜性。但仍將創造中美關係改善，促成「合作性競爭關係」的重要機遇。

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責任編輯：陳建錫

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