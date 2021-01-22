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華為任正非：不贊成片面提自主創新 美國仍是科技燈塔

國情動向 17:16 2021/01/22

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中美科技戰下，華為正尋求突破美國制裁圍堵，創辦人任正非稱，不要盲目爭奪第一，更要關注生存；科學上要敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭。但他不贊成片面提自主創新，指在前沿領域的引領性尖端技術上，沒有全球共同努力不行；又稱美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」。

美國圍堵令華為業務收縮 任正非用這一句回應

【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這

華為心聲社區周五（22日）發布任正非去年6月一次電郵講話，內容提到，美國的制裁令華為全球化戰略不能完全實施，現在必須全面靠自己打造產品，這是華為的能力與戰略極大不匹配，是最薄弱環節，「逼著我們從小學生做起」。

他指出，時代證實華為過去的戰略偏斜，是不完全正確，其能力很不符合現實生存與發展的需求，但有信心、有決心活下來，會堅持自強與國際合作來解決目前的困境。

任正非勉勵員工，不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略。他坦言不贊成片面地提自主創新，認為只有在非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能，「在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，沒有全球共同的努力是不行的」。

他提到，華為不以此灰心、也不會怨恨，又指美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」。

無長期爭奪第一條件 更關注生存

在科學上，任正非提到華為要敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件的開發，決不停步。而AI的數據是本地化，可以大有作為。

他又稱，華為研發力量要聚焦，堅決裁掉一部分產品；Marketing不要空談，而要走上前線，支撐勝利，創造利潤。他說，逐漸從銷售收入導向，轉向加大利潤的考核權重，各產品線、各地區部不要盲目爭奪第一，「我們更要關注夯實生存與發展的基石，現在我們沒有長期爭奪第一的基礎條件」。要創造價值、合理利潤，使公司健康成長。

【中美科技戰】特朗普臨走前再針對華為 京：給拜登政府增障礙

華為絕地求生 入股大量半導體企業穩定供應鏈

責任編輯：林佩怡

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