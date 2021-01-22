【大灣區】中證監：批准設立廣州期貨交易所 經濟脈搏 16:38 2021/01/22 分享： 據上海證券報，中證監新聞發言人高莉周五（22日）表示，經國務院同意，證監會正式批准設立廣州期貨交易所。她稱，廣州期貨交易所對完善資本市場體系、支持粵港澳大灣區建設，服務經濟高質量發展，具有重要意義。 責任編輯：林佩怡 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區 支持香港國際金融中心地位（全文） 2020/05/15 【大灣區】中央「金融30條」撐大灣區 支持香港國際金融中心地位（全文） 【大灣區】廣州地鐵招標 未來可搭地鐵往來廣州香港？ 2020/10/15 【大灣區】廣州地鐵招標 未來可搭地鐵往來廣州香港？ 【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸 港人北上新途 2020/12/11 【大灣區】廣州地鐵擬通港珠澳大橋珠海口岸 港人北上新途 大灣區發展今年提速 香港要這樣才不失機遇（中國2021前瞻系列） 2021/01/06 大灣區發展今年提速 香港要這樣才不失機遇（中國2021前瞻系列） 經濟 廣州 大灣區 證監會 期貨 中國證監會