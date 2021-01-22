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【大灣區】中證監：批准設立廣州期貨交易所

經濟脈搏 16:38 2021/01/22

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據上海證券報，中證監新聞發言人高莉周五（22日）表示，經國務院同意，證監會正式批准設立廣州期貨交易所。她稱，廣州期貨交易所對完善資本市場體系、支持粵港澳大灣區建設，服務經濟高質量發展，具有重要意義。

責任編輯：林佩怡

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