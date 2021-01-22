  • 21°C
香港時間 : 2021122日 (五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【春節防疫】返鄉須持檢測證明 深圳多間醫院排長龍

國情動向 18:32 2021/01/22

分享：

內地多處爆發新冠肺炎疫情，臨近農曆新年，國家衛健委日前宣布，返鄉人士需持7日內核酸陰性證明。有不少外省打工仔的深圳，近日多間醫院大排長龍，排滿要做檢測的人士。

深圳《晶報》報道，深圳不少醫院的核酸檢測點，昨日排起長龍，市民稱有醫院取不到號，只能預約第二日，有醫院的預約甚至已經排到周末。現場照片顯示，市民在一檢測點外排成3圈的L型隊伍，目測有數百人。

醫院預約網站崩潰 實驗室24小時運作

報道稱，在深圳某公立醫院，前日政策出台後，某掛號預約網站系統崩潰，做核酸檢測的市民需要到現場排隊掛號。有負責維持秩序的醫院工作人員表示，上午9時至11時人最多，絕大部分都是返鄉做核酸的人。醫院相關負責人昨稱，核酸檢測報告出具時間或比原來的4小時長。

另據《南方日報》，深圳南山區人民醫院，昨日核酸檢測總量超過3500例，而該院核酸檢測實驗室有16名人員，實驗室24小時不停運轉。

《南方都市報》報道，為應對核酸檢測量激增，深圳有醫院延長採樣時間，增加採樣點。其中，羅湖醫院門診核酸檢測時間則延長門診採樣時間，可線上下單預約採購點。

據了解，深圳共有58個機構可開展核酸檢測，包括35間醫院、16間公共衛生機構和7間第三方檢測機構。此外，深圳部分社康中心也為市民提供核酸檢測，其中南山區有23家。費用方面，南山區醫療集團總部下屬社康中心做一次新冠病毒核酸檢測費用為63元（人民幣，下同），加診金10元，共73元，可用醫保、按最低檔收費。

國家衛健委前日發布通知，返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果，返鄉後14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天一次核酸檢測。

【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測

【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

回鄉喪盡天良？標語看懂內地抗疫多強力（組圖）
2021/01/17
回鄉喪盡天良？標語看懂內地抗疫多強力（組圖）
【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測
2021/01/20
【春節防疫】返鄉需持檢測陰性證明 14天居家健康監測
內地疫情復發多市齊倡原地過年 非必要不回鄉
2021/01/08
內地疫情復發多市齊倡原地過年 非必要不回鄉
【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣
2021/01/12
【新冠疫情】曾經春運搶票難 「非必要不返鄉」後變成這樣
公立醫院 疫情 農曆新年 羅湖 深圳 病毒檢測 新冠肺炎疫情

下一篇文章

中國駐英大使劉曉明證實將離任 任期長達11年破紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
拜登上任對中國「必硬」 新加坡前官員：各國或不聽
拜登上任對中國「必硬」 新加坡前官員：各國或不聽
鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗
鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗
【拜登上任】中國為何此時制裁蓬佩奧等28人？官媒學者解畫
【拜登上任】中國為何此時制裁蓬佩奧等28人？官媒學者解畫
【拜登上任】能否重新拉開中美距離？哈佛雜誌說不
【拜登上任】能否重新拉開中美距離？哈佛雜誌說不
華春瑩稱當然會「懷念」他 盤點外交部對蓬佩奧經典評價
華春瑩稱當然會「懷念」他 盤點外交部對蓬佩奧經典評價