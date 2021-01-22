【春節防疫】返鄉須持檢測證明 深圳多間醫院排長龍

內地多處爆發新冠肺炎疫情，臨近農曆新年，國家衛健委日前宣布，返鄉人士需持7日內核酸陰性證明。有不少外省打工仔的深圳，近日多間醫院大排長龍，排滿要做檢測的人士。

深圳《晶報》報道，深圳不少醫院的核酸檢測點，昨日排起長龍，市民稱有醫院取不到號，只能預約第二日，有醫院的預約甚至已經排到周末。現場照片顯示，市民在一檢測點外排成3圈的L型隊伍，目測有數百人。

醫院預約網站崩潰 實驗室24小時運作

報道稱，在深圳某公立醫院，前日政策出台後，某掛號預約網站系統崩潰，做核酸檢測的市民需要到現場排隊掛號。有負責維持秩序的醫院工作人員表示，上午9時至11時人最多，絕大部分都是返鄉做核酸的人。醫院相關負責人昨稱，核酸檢測報告出具時間或比原來的4小時長。

另據《南方日報》，深圳南山區人民醫院，昨日核酸檢測總量超過3500例，而該院核酸檢測實驗室有16名人員，實驗室24小時不停運轉。

《南方都市報》報道，為應對核酸檢測量激增，深圳有醫院延長採樣時間，增加採樣點。其中，羅湖醫院門診核酸檢測時間則延長門診採樣時間，可線上下單預約採購點。

據了解，深圳共有58個機構可開展核酸檢測，包括35間醫院、16間公共衛生機構和7間第三方檢測機構。此外，深圳部分社康中心也為市民提供核酸檢測，其中南山區有23家。費用方面，南山區醫療集團總部下屬社康中心做一次新冠病毒核酸檢測費用為63元（人民幣，下同），加診金10元，共73元，可用醫保、按最低檔收費。

國家衛健委前日發布通知，返鄉人員需持7天內有效新冠病毒核酸檢測陰性結果，返鄉後14天居家健康監測，期間不聚集、不流動，每7天一次核酸檢測。

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責任編輯：林佩怡

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