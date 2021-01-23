【新冠疫情】內地新增90宗本土確診  北京嚴防農村疫情滲入

國家衛健委22日通報新增107例新冠肺炎確診病例，其中本土病例90例，主要分布在黑龍江、吉林與河北。北京新增3例，出現在大興區天宮院街道融匯社區，官方已對當地多個區域嚴格封控。由於新冠疫情在河北農村蔓延，北京嚴查城鄉接合部地區，防止疫情滲入北京。

根據國家衛生健康委員會今天的疫情通報顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增107例新冠肺炎確診病例，其中本土病例90例，疫情最嚴重的仍是黑龍江，共56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例。

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根據通報，北京新增通報的3例均與近期爆發多例確診的大興區天宮院街道融匯社區有關，為該社區的居民。目前官方已經針對天宮院街道的5個重點社區執行嚴格封控、13個社區執行嚴格封閉的管理措施，至於非封控的區域則執行「日點名、日通報」。

由於一名大興區的確診者近日曾赴北京海淀區的首享科技大廈，因此也已對這棟大廈執行封閉管理、全員核酸檢測與環境檢測。目前，全部人員和環境檢測結果均為陰性。

有鑒於毗鄰的河北省這次新冠疫情從石家莊的農村開始蔓延，北京市也針對城鄉接合部展開全員核酸檢測。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組農村防控組辦公室副主任、二級巡視員於雷慶表示，396個村、192萬人檢測結果均為陰性。

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於雷慶説，城鄉接合部地區是農村地區疫情防控工作的重點區域，市農村防控組督促指導9個相關涉農區，從1月10日起，陸續組織開展了對城鄉接合部地區人員的核酸檢測工作。共涉及朝陽區、海淀區、豐台區、門頭溝區、房山區、通州區、順義區、大興區、昌平區的396個村，1月17日已經全面完成全員核酸檢測任務，檢測人數總計192萬，結果均為陰性。

此外，上海出現3例本土案例均與日前爆發多名員工、住客感染的黃浦區中福世福匯大酒店有關，一對住在寶山區的夫婦是酒店確診者的父母，另一個新增病例是酒店確診者的朋友，目前這間酒店也已被官方列為中風險地區。

責任編輯：鄧中建

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