【十四五規劃】北京今年GDP增長目標6%  率先落地金融對外開放

北京市今天召開第十五屆人民代表大會第四次會議，北京市市長陳吉寧作政府工作報告。陳吉寧說，今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長6%以上，一般公共預算收入增長3%以上，城鎮調查失業率低於5%，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入穩步增長，生態環境質量進一步改善。

早前，國家深改委會議提出北京是國家金融管理中心，陳吉寧在報告中也提出，北京將率先落地國家金融對外開放政策，加快建立金融法院。

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陳吉寧總結過去五年，北京地區生產總值從2.5萬億元提升至3.6萬億；人均地區生產總值約2.4萬美元，達到發達經濟體中等水平。

陳吉寧提出北京「十四五」時期經濟社會發展的十二項任務：一是全力做好政治中心服務保障；二是扎實推進全國文化中心建設；三是持續強化國際交往中心功能；四是加快建設國際科技創新中心；五是縱深推動京津冀協同發展；六是構建特色與活力兼備的現代化經濟體系；七是建設高品質宜居城市；八是大力推動綠色北京建設；九是攜手共建健康北京；十是切實保障和改善民生；十一是推進高水平改革開放；十二是塑造更加安全的城市。

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陳吉寧說，大力支持金融業開放發展。服務保障國家金融管理中心功能，率先落地國家金融對外開放政策。推動出台實施綠色金融、科創金融兩個改革創新試驗區方案，加快金融科技與專業服務創新示範區建設，推進數字貨幣試點應用，完善“監管沙箱”實施機制，著力發展財富管理、基礎設施金融等新興金融業務。推動新三板改革，發揮好首貸、續貸、確權融資、知識產權質押融資中心作用。加快設立金融法院。

此外，大力推進國際消費中心城市建設，推動在線教育、遠程辦公等新業態發展，擴大健康、養老、文旅、體育等服務消費。優化布局免稅店，持續吸引國內外知名品牌首店首發，完成22個傳統商圈改造提升。探索通過孵化機制，加速培育消費新品牌新模式。

在住房問題上，今年將完成不少於300公頃商品房供地，建設籌集各類政策性住房5萬套，完善長租房政策，規範租賃市場秩序，努力解決好住房突出問題。

責任編輯：鄧中建

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