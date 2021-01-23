【中日關係】人大今通過海警法授權動武  日媒憂釣島衝突變尖銳

全國人大常委會議今天通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力。這項新法將自2月1日起生效，日媒分析，中國未來在釣魚台海域的行動將變得更加尖銳。

中國13屆全國人民代表大會常務委員會25次會議今天在北京閉幕，審議通過「中華人民共和國海警法」，明訂中國海警執法範圍包括中國內海、領海、毗連區、經濟海域、大陸礁層以及「中國管轄的其他海域」。

這項新法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，並在警告無效後，可以使用各類武力，包括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。

日本共同社今天分析，這項新法代表中國可能對在釣魚台海域對日本漁船進行檢查或驅逐海保巡邏船，藉此凸顯「管轄權」，行動將變得尖銳，且由於中國海警獲授權使用飛機搭載的武器，釣魚台上空的對立也可能變得激烈。

據報道，日本外相茂木敏充今天在記者會上強調，已向中方傳達了對「海警法」的擔憂與關注。

報導並引述日本外務省官員表示，日方還考慮與美國拜登（Joe Biden）政府加強合作。

責任編輯：鄧中建

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