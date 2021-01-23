【中美角力】摩通：美對中國公司投資禁令  600億美元中國債券受影響

美國前總統特朗普去年11月發布行政命令，禁止美國人投資美國國防部認為與中國軍方有關聯的公司。摩根大通在一份給客戶的報告中寫道，美國限制投資者持有多家中國公司的證券，可能會影響多達600億美元的債券，並引發大量資金通過被迫拋售流出。

根據國家外匯管理局早前公布，去年外資淨增持中國境內債券規模達1861億美元，年末餘額達到5122億美元。

盡管美國國防部名單上列出的44家中資公司中已經有多家被各種股票指數剔除，或其證券從紐約證券交易所退市，但固定收益市場仍不清楚影響到底會有多大，因許多債券是通過子公司發行，而非主要的公司發行。

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據路透社報道，在本周早些時候寫給客戶的一份報告中，摩根大通估計，「如果美國財政部採取行動，將會有大約550億至600億美元的債券受到影響。」

周三就職的民主黨總統拜登沒有就前任特朗普的行政命令闡明任何計劃，但可以輕易撤銷該命令。

摩根大通的數據顯示，人們的注意力主要集中在中國化工集團公司（ChemChina）發行的債券上。在受影響的債券中，美國投資者或在美國有業務的投資者持有該公司的債券最多。

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根據摩根大通的計算，受行政令的影響，中國化工已經遭受了10億美元的被迫拋售，可能還會有13億美元的資金從受影響的投資者手中流出。

摩根大通發現，中海油的以美元計價的債券規模達到195億美元，在美國注冊的基金持有超過32億美元，如果這一範圍擴大到所有在美國有業務的資產管理公司，可能會影響35億美元。

摩根大通補充稱，對這些公司本身而言，將美國投資者排除在外只會產生有限的影響。

責任編輯：鄧中建

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