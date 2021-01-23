【中美角力】外媒指中方爭取外交高官晤拜登  中國駐美使館否認

據《華爾街日報》引述知情人士說，為了重啟陷入困境的美中關係，北京方面正爭取讓其最高外交官與美國總統拜登（Joe Biden）的高級幕僚舉行會談，探討兩國領導人舉行峰會的事宜。中國駐美大使館否認有關報道，指中方從未寫過此類信件。

北京方面從去年12月開始提出派遣中共最高決策機構中央政治局委員楊潔篪前往華盛頓的想法。在中國國家主席習近平祝賀拜登當選美國總統後不久，這一想法在中國駐美大使崔天凱的信中以及與中間人的對話中提出。

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北京方面計劃讓楊潔篪向華盛頓傳遞一個不同於其在特朗普政府時期傳遞的資訊，當時貿易問題是華盛頓的首要任務。現在，考慮到拜登關注的是氣候變化和疫情，楊潔篪也打算側重這些問題，並促成拜登和習近平的初次會晤。

中國官員已通過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。

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中方擬建議雙方按照世界衛生組織（WHO）制定的指導方針，就疫苗證書規格展開合作，以驗證免疫證明。中方官員希望藉此為出示上述證明的人員在兩國之間往來提供便利。北京方面還希望雙方能夠討論在發展中國家聯合分發疫苗的問題。

中國駐美大使館否認有關報道，指中方從未寫過此類信件，又強調好的中美關係，符合兩國人民根本利益，亦是國際社會的共同期待，希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

責任編輯：鄧中建

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