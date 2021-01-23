  • 23°C
香港時間 : 2021123日 (六) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空探索】中國預計明年發射  首顆太陽探測衛星

社會熱點 15:43 2021/01/23

分享：

中國月球探測器「嫦娥五號」去年底成功登月並取回月壤，據新華社報道，下一步還將展開「探日」任務，預計明年上半年發射第一枚綜合性太陽探測衛星—先進天基太陽天文台（ASO-S）。

為何要探測遙遠的太陽？中科院紫金山天文台探日項目首席科學家甘為群接受《環球時報》訪問時表示，太陽的異常活動同樣會衝擊現代人的生活。

「嫦娥五號」升空會帶月球樣本返回 中美太空競賽新階段（有片+組圖）

太陽距離地球平均達1.5億公里，一旦「發威」，耀斑和日冕物質拋射產生的磁雲會裹挾大量帶電高能粒子，直奔地球而來，與現代生活息息相關的電磁環境就會受到嚴重破壞。

2003年萬聖節期間，多枚科學衛星就因此遭受不同程度損害，全球衛星通信也受到干擾，GPS定位大受影響。這次太陽風暴事件被稱為「萬聖節風暴」，因此持續對太陽活動進行監測非常有必要。

甘為群表示，中國第一枚綜合性太陽探測衛星—先進天基太陽天文台（ASO-S）的設計目標就是揭開太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射的形成及相互關係，預期在軌運行不少於4年。

中國太空站2021來也 天和號核心艙測試完成春季發射

ASO-S還可通過監測日冕物質拋射在太陽上的爆發情況，預報對地球的可能影響，提前1至3天提醒人們做好防護工作。

甘為群表示，為避開地球大氣的影響，人類早期曾通過氣球觀測太陽。但隨著太空時代到來，完全脫離地球大氣影響的科學衛星成為研究太陽的主力。

《環球時報》表示，ASO-S預計今年底完成飛行樣機研製，2022年上半年擇機發射。

責任編輯：鄧中建

中國太空站建造全曝光  2022建成抗衡美國霸權（組圖，有片）

【港區國安法】美叫停與中大太空所合作 學者：學術被政治找上門

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

中國 航天科技 科技產品 科技戰 天文台 月球 太陽 地球

下一篇文章

【十四五規劃】北京今年GDP增長目標6% 率先落地金融對外開放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
Nature為科興疫苗大平反：應這樣看保護力
科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症
科興疫苗有無效？這個數據被忽略：100%防重症
【新冠疫情】內地新增94本土確診 北京對12月進京者排查抗體
【新冠疫情】內地新增94本土確診 北京對12月進京者排查抗體
【新冠疫情】內地新增90宗本土確診 北京嚴防農村疫情滲入
【新冠疫情】內地新增90宗本土確診 北京嚴防農村疫情滲入
代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作
代孕後想棄養？鄭爽回應 央視曾轟道德難容 PRADA終止合作
鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會
鄭爽涉代孕棄養 廣電總局封殺：不提供露臉機會