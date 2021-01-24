疫情「必成常態」 中國專家：防疫如陶瓷店裏抓老鼠

中國內地疫情稍緩，每日新增新冠肺炎確診病例回落至100宗以下。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏預期，重災區河北可在1個月內戰勝本輪疫情。但張文宏坦言，新冠病毒已經穩穩地佔領了地球，而只要中國保持開放，新冠病例的發生必然成為常態，防疫工作要「陶瓷店裡抓老鼠」，既抓住老鼠又不要打破瓷器，不要因為防疫對社會生活產生大的影響。

對於河北新增病例連跌數天，張文宏表示，新冠狀肺炎疫情遵循「點狀—聚集—彌散」的傳播規律，這是全球各地疫情傳播總結出的。以目前河北疫情看，仍呈現出比較顯著的聚集特徵，最小的病例集中在藁都市，尚未發展到彌散階段。但可以確定的是，河北會在1個月之內本輪戰勝疫情。中國各地嚴格的防疫措施下，疫情都會比較短的時間內被消滅。

但張文宏同時就長線抗疫大形勢發出警告。他周日（23日）在微博撰文，指出世界抗疫進入了深水區，感染者接近1億，累計病死人數超過200萬。從世界疫情看，新冠病毒已經穩穩地佔領了地球，成為地球上的常駐病毒，通過一年的傳播，病毒在不斷變異。「我們看到病毒傳播的更快了，但是沒有看到病毒的毒力出現大幅度的降低。這表明我們不得不做好持久戰的準備。」

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張文宏提及，上海近日也出現了本土病例。上海兩個月前第一波本土病例因觸發了發熱預警系統，通過快速防疫響應與精準防控迅速結束了疫情的傳播。這波病例是主動篩查網絡觸發快速防疫響應。

他稱，上海的防疫工作一直是「陶瓷店裡抓老鼠」。「我們希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響。發現無症狀感染者後立即啟動上海的快速精準響應，目前所有病例均在快速追踪線路上。這幾天屬於防疫隊伍與病毒傳播的並跑階段。目標是要盡快跑到病毒前面，終止這波疫情。」

張文宏明言，只要中國保持開放，新冠病例的發生必將成為常態。如何建立對病例產生快速反應的公共衛生體系，取決於老百姓和公共衛生體系的互動。有症狀的感染者能夠主動或者被動觸發公共衛生預警網絡，無症狀的感染者可以通過主動篩查體系觸發預警網絡，一旦觸發預警網絡，防疫隊伍通過及時響應，沿著病毒傳播路線阻斷病毒傳播，努力將病毒控制在點狀發病區域，避免出現病毒蔓延後引發的社會停擺，這是對整個公共衛生體系的重大挑戰。

「在疫苗得到普遍的接種之前，我們只能全力地奔跑，精準的防控，讓我們的城市和農村都能夠過上沒有疫情威脅的日子。」

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責任編輯：連兆鋒