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【新冠肺炎】內地肛拭子採樣惹議 市民親述「有點難為情」（有片）

社會熱點 22:24 2021/01/24

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北京日前通報，大興區一名感染病例所在區域的人員，均已進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測。「肛拭子」之後成為網民熱議話題，專家表示，增加肛拭子採樣，可以提高檢出率、減少漏診。不過，有接受肛拭紙採樣市民表示，過程有點難為情，但還可以忍受。

據首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗曾稱，目前新冠肺炎篩查，主要用口咽拭子核酸檢測，因方便快捷，適合大規模篩查；鼻咽拭子檢測準確率高一些，但人體感覺不太舒服。

專家：提高檢出率 減少漏診

惟他指出，無症狀感染或輕症感染者，感染後病情恢復得快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到。而研究發現，部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間，比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

他稱，之前已經有肛拭子檢測，但只針對住院患者、密切接觸人群中有消化道症狀的人。他指出，肛拭子採樣不方便，不適合在社區的大規模篩查檢測。此外，肛拭子採樣不會比鼻咽拭子更痛苦，但可能有心理上的不適，如尷尬、彆扭等。

《新京報》訪問一名正在河北唐山隔離、做過肛拭子採樣的女士，她指醫護人員「用棉籤頭插到肛門裡邊，轉幾圈再拿出來，一共是兩遍。」

她稱，當下有點意外，因為沒想到要測肛門，「測一次也就10秒鐘之內，覺得還可以忍受。我理解，雖然有點難為情，但這都是規定，也都是為我們好」。

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責任編輯：林佩怡

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