解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試

美國總統拜登上任後，台海局勢有升溫跡象。解放軍繼周六（23日）出動13架次軍機飛入台灣西南空域後，周日（24日）再派出15架次的軍機，連續兩日創下今年最大規模。台灣有學者認為，北京想傳達對台政策不變的訊息，同時對美國新任總統拜登的政府「壓力測試」。

值得注意，美國國務院周六發表聲明，敦促北京停止對台灣的軍事，外交和經濟施壓。同日美軍羅斯福號航母戰鬥群進入南海。解放軍最新舉動，也被視為回應美國的表態。

今年來最大規模

據台灣的國防部網站「即時軍事動態」，周日解放軍2架運-8反潛機、2架蘇-30戰機、4架殲-16戰機、6架殲-10戰機、1架運-8技偵機，進入台灣西南空域。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛導追蹤監視。

▲ 運-8反潛機

此前一天，解放軍已出動13架次軍機飛入台灣西南空域，這是解放軍在拜登上任第四天，在台灣周邊空域的大規模行動。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方注意到北京不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦，促其停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

美促停止施壓台灣 羅斯福號航母戰鬥群入南海

聲明稱，美國會繼續支持和平解決兩岸問題，這符合台灣人民的最大利益；又指美國對台灣的承諾堅若磐石，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

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美國印太司令部亦發表聲明，指羅斯福號航空母艦戰鬥群進入南海「例行行動」，以促進「航行自由」。

台灣中央社引述國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑表示，北京派解放軍到台灣西南空域，想傳達「不管是民主黨、共和黨，或是特朗普、拜登當選總統，對台政策不會有任何改變」，並給拜登政權下馬威。

台灣的國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則稱，北京的行動一方面展現其「區域拒止」戰力，同時可視為對美國務院聲明的回應。而按解放軍機機種研判，皆為反艦戰力展示，主要是針對美軍羅斯福號進入南海的反制。

《環時》：解放軍例行訓練 非臨時起意

不過，大陸官媒《環球時報》指出，解放軍在台海空域的訓練是例行性訓練，非臨時起意，意在彰顯捍衛國家主權和領土完整的信心和能力，反駁「針對美國」的說法。

另外，外交學院教授李海東表示，美國國務院的聲明提出「美國將恪守美中三個聯合公報、《台灣關係法》與六項保證所概述的長期承諾」，這與特朗普政府做法有些不同，可說是回歸過去幾十年美國對華政策涉台議題的主線，能看出新政府希望在涉台議題上繼續保持模糊性的意願，這為中美在涉台議題上，形成某種程度默契提供可能性。

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責任編輯：林佩怡

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