▲ 拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

拜登一眾閣員近日齊聲對中國宣示強硬政策立場，似在延續特朗普與中國對抗衝突路綫，但美國國內與國際環境在新年前後都出現重大變化，拜登政府應對中國的策略也在悄悄調整。

拜登應對中國大戰略簡單明確：聯合盟友。不簡單的是實際怎樣操作。今天國際格局風起雲湧，印太地區成為大國衝突熱點。拜登政府「亞洲沙皇」印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），以歐洲19世紀拿破崙戰爭後形勢，比喻今天印太局面，認為印太也需要類似當年歐洲的「梅特涅體系」，以國家間的力量平衡來保證長期和平。

梅特涅體系又稱「歐洲協調」（Concert of Europe），乃奧地利政治家克萊門斯．梅特涅（Klemens von Metternich，1773-1859）主導創立，在拿破崙1815年倒台後近100年間，維繫了近現代歐洲迄今最長太平。

法國拿破崙大軍橫掃歐洲時，奧地利因一度戰敗被迫跟隨法軍侵略，加上當年共和革命思潮席捲歐洲，戰後即時形勢對各君主制國家都不利，奧地利帝國尤顯脆弱。梅特涅這位外交官則以高超技巧，創造了一套保守傳統、各國利益平衡而且都樂意接受的國際秩序，同時延長了奧地利大國地位。

梅特涅體系下，法國失去了所有拿破崙征服土地，但固有力量獲得保留，也恢復了皇室；普魯士、奧地利、俄羅斯領土顯著擴大，多國得以互相制衡，減少訴諸武力誘因；英國安全也因為歐陸沒有一國獨大而獲保證，並進入維多利亞全盛時期。歐洲百年間雖有零星戰爭，未見廣泛大戰，梅特涅體系和平直至1914年第一次世界大戰才告瓦解。

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說回今日，坎貝爾的梅特涅體系比喻，以中國角度聽起來喜憂參半。

喜的是，梅特涅體系講求的是力量平衡，和平是最終目標，法國戰敗但未被消滅，反而繼續是列強一員；坎貝爾以之比印太，意味拜登政府的中美博弈觀，不再是特朗普政府的你死我活。

憂的是，梅特涅體系是戰勝國對戰敗國施加的國際秩序，比喻今天印太不類不倫。印太現已享受了多年普遍和平，這和平也正是中國發展壯大的土壤。坎貝爾談梅特涅體系，實質仍是尋求阻止中國崛起，保持美國一哥地位，甚至不排除有意讓印太國家互相折騰，使域外的美國恢復獨大。

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坎貝爾接着提出的具體策略有些新意。他改變了人們的一般想法，主張美國毋須尋求建立單一的大聯盟來對抗中國。取而代之的是更具彈性，就不同議題建立多個較為鬆散、具臨時性質的小聯盟，而貿易、科技、供應鏈和市場標準都是迫切需要建立聯盟的議題。

可以說，坎貝爾主張相對務實，較接近美國亞洲外交傳統部署......他的想法如獲拜登政府採納，中美正面衝突機率有望下降，惟這亦有其「古惑」成份......而且始終停留於地緣政治、軍備競賽、意識形態角度看中美博弈，未有回答美國面對的最大挑戰，即中國崛起是一個......

（節錄）

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