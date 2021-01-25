中國超越美國 去年外國直接投資流入最多

在全球新冠肺炎疫情下，中國去年超越美國，成為外國直接投資（FDI）最大流入國。

據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）周日（25日）公布的一份報告顯示，中國2020吸引1,630億美元資金流入；美國流入1,340億美元資金。在2019年，美國和中國分別獲得2,510億美元和1,400億美元FDI流入。

整體而言，全球去年FDI重挫。報告估計，去年全球FDI從2019年的1.5萬億美元下降42%，至8,590億美元，比2009年全球金融危機後的低谷還低了30%多。發達國家FDI流入規模下降69%。

UNCTAD預計，新冠肺炎疫情的的不確定性，今年外國直接投資仍將疲軟。據去年預測，今年FDI會下滑5-10％。

中國率先從疫情中復甦，去年GDP增長2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。其中，中國去年第四季經濟超預期加速增長，達6.5%，預料今年仍有望進一步擴張。

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責任編輯：林佩怡

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