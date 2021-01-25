【中美角力】中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略

拜登新政府上台數日，中美角力因台海局勢再度升溫。隨著中國軍事力量的從後趕上，加上坐擁「主場優勢」，美國在亞太地區與中國發生衝突，將會付出很大代價。內媒分析，拜登很可能重新實施「抵消戰略」，確保美國對中國的軍事優勢，以及全球的主導地位。該戰略是美國在冷戰時期為蘇聯度身訂造的，旨在利用自身獨特技術優勢，抵消對手的數量優勢，最終達到削弱、戰勝對手的目標。

美國新任防長 奧斯汀在正式出任前，曾向外界宣稱，就任後將「不會允許中國取得軍事優勢」。奧斯汀在參議院批准其候選人資格的聽證會上又強調，「如果獲得批准，我將確保永遠不會發生這樣的事情」。但拜登在軍事政策方面將會有別於特朗普，或共和黨一直以來的主張，即重視軍隊在對外戰略中的作用，傾向於增加軍事投入、擴張軍事實力。

改良軍力結構，保持技術領先

分析指，美國以應對所謂「中國威脅」為指導，將全面改良軍種軍力結構，積極打造「全頻譜」軍隊，以適應多種任務需要。 2019年5月，大西洋理事會戰略與安全研究中心專家稱，當前美國與中國之間最核心的競爭，就是軍事技術優勢競爭，美國必須保持在無人作戰、遠程空中作戰、隱形空中作戰、水底戰、複雜系統工程集成和運用等五大核心領域的領先地位。

為了實現該目標，美國將重點發展微電子導航系統、無人作戰平台、母艦式武庫機、電磁軌道炮等新概念武器，優先發展網空、太空等信息化作戰力量，積極推動各類情報手段、監視平台和偵察技術的無縫融合，形成「高低搭配、全域覆蓋、分散部署、互為支撐」的一體化的全球監視打擊網絡，以掌控全球軍事競爭的方向、速度和節奏，保持和擴大與對手的技術「代差優勢」。

在冷戰發揮重要作用「抵消戰略​」

美國國防部前常務副部長沃克在2014年一場演講中，提出美國需要制定新的第三次「抵消戰略」，以維持技術優勢，同時彌補國防預算不足的情況。 從結果來看，該 戰略 的前兩次實施，在對抗蘇聯方面確實發揮了重要作用。美國希望將它用在中國身上，以抵消中國軍事上的相對優勢，或嘗試將中國拉入發展對美國實際威懾意義並不大的常規武器競賽中，消耗中國的資源和精力。

防長 奧斯汀是重視規則、盟友作用，以及主張慎用軍事手段的人，他一直強調所謂戰略耐心的重要性，認為聯盟管理是未來（戰鬥）的核心。 拜登選擇奧斯汀作為國防部長，表明他決心以一種很可能不那麼具有對抗性，但更有耐心的方式來加強地區聯盟和夥伴關係，這也將有助於美國謹慎對待軍事競爭可能帶來的軍事摩擦和軍備競賽風險。 借助於盟友力量進行包圍和遏制，並且謹慎避免與中國發生直接軍事衝突，這應該是拜登政府對華軍事政策的基本立足點。

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責任編輯：陳建錫

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