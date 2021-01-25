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【新冠肺炎】內地新增117宗本土確診 吉林67宗最多

社會熱點 11:53 2021/01/25

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內地周日（24日）新增124宗新冠肺炎確診病例，包括117宗本土病例，其中吉林最多，佔67宗，其次是黑龍江的35宗。

內地單日再多146人本土感染，包括117宗確診（吉林67宗，黑龍江35宗，河北11宗，北京3宗，上海1宗），以及29人無症狀感染。

在吉林，新增病例主要來自通化。當地早前實行居民居家封閉管理，但不少民眾生活物資短缺，出現「斷糧」「斷藥」問題。通化市副市長道歉，指揮部昨晚通知，從即日起至解除居民居家封閉管理，對居民基本生活物資按照每戶5天需求量供應「蔬菜包」，半價配送到戶。

在省會長春，公主嶺市個別黨員幹部被指在疫情防控工作中履職不力、失管失察、失職失責，8人被追責問責，其中市衛生健康局黨組書記、局長對疫情防控嚴峻形勢認識不足，履行監管職責不力，　遭到免職。　

另外，黑龍江正大實業有限公司，近日有員工確診感染，當局對下架暫存產品抽樣核酸檢測，共抽檢樣本92786份，已出檢測結果91696份，共發現9份產品外包裝樣本呈陽性，而有關產品已銷往省內齊齊哈爾、大慶、黑河、綏化4地。齊齊哈爾、黑河、綏化所涉及產品在下架、暫存產品中已追查到封存；銷往大慶市的240公斤產品正在排查核實。

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責任編輯：林佩怡

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