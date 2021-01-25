  • 22°C
香港時間 : 2021125日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普遺下慘敗的中美貿易戰  3殘酷現實等着美國

國情動向 13:06 2021/01/25

分享：

特朗普遺下慘敗的中美貿易戰  3殘酷現實等着美國

特朗普已卸任美國總統，他任內與中國打響貿易戰，美方對中國產品課徵關稅、封殺中企取得美國先進技術，迫使供應鏈撤出中國，激烈程度數十年來罕見。但在中美貿易協議簽署一年之際，美媒紛紛盤點這場貿易戰誰輸誰贏，結果都發現，美方至少在三大領域慘敗。如何應付殘局，成拜登政府重挑戰。

已卸任美國總統的特朗普（Donald Trump）曾揚言，「貿易戰，美國很容易取勝」；但到他卸任時，事實證明他或許錯了。外媒都發現，美國對中國貿易逆差持續擴大，中國出口展現韌性，而且美企仍然留在中國，美國消費者則承擔關稅的苦果。這些現象都表明，美國沒有在這場貿易戰中，達到特朗普任內設定的目標。

其一：貿易戰沒逆轉美中貿易逆差

特朗普曾在2016年大選時，宣稱要逆轉美中貿易逆差，但根據福布斯（Forbes）報道，截至去年11月，美國對中國的貿易逆差，不降反升至2,870億美元，為十年來新高。

彭博社（Bloomberg）分析，中國對美國商品徵收報復性關稅，導致中國減少進口美國產品，為美國貿易赤字未明顯下降的原因之一。

拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略

美國對中國持續的貿易赤字，也說明了美企對中國生產能力的依賴程度，尤其疫情爆發後，更凸顯中國的生產力之高：它是唯一一個有能力大規模產出，應付家用電腦、醫療商品不斷飆升的需求。

「經過四年的貿易戰，出口幾乎沒有受到影響的事實表明，中國的生產能力具有韌性」，彭博首席亞洲經濟學家張書（Chang Shu，音譯）說。甚至在特朗普就任總統後，中國的總出貨量每年都在增長。

事實上，2019年東盟十國已取代美國，成為中國的第二大貿易夥伴；隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，中國與東南亞的貿易關係將更鞏固。

其二：美國消費者得為關稅埋單

特朗普曾聲稱，貿易戰的關稅會促進美國的經濟，且打擊中國GDP，但明尼蘇達大學（University of Minnesota）經濟學家楊州（Yang Zhou，音譯）卻指出，中國2018年和2019年的GDP增長皆超過6%，美國關稅只打擊到該國0.3%的GDP；相對的，貿易戰反而讓美國GDP損失0.08%。

美共和黨議員促拜登強硬回擊中國制裁 可能措施有哪些？

拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起

而且，經濟學家還發現，美國加徵關稅後，中國出口商並沒有因此降低對美出口品的價格，以維持其商品競爭力，也就是說美國消費者和公司得承擔關稅成本。根據美國全國經濟研究所（NBER）報告，關稅導致美國消費者2018年的年收入，約損失168億美元。

其三：美國企業沒有「回流」

特朗普政府也沒有成功讓美國企業「回流」。華爾街日報（The Wall Street Journal）報道，根據中國美國商會和上海美國商會去年3月調查結果，受訪的25家美國大型企業中，超過四分之一的受訪企業計劃在疫情結束後，尋求更多元化的原料來源，但其中不少都是希望從中國的不同地區另謀原料，而不是國外，其中更只有16%的受訪企業表示，有意將部分或全部生產轉移到中國以外的地方。

彭博社也根據榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）的數據指出，僅管疫情和貿易戰凸顯出過度依賴中國的風險，外資仍繼續流入中國，其中美國也不例外，對中國的直接投資額從2016年的129億美元，至2019年略增至133億美元。

「美國和其他外國公司繼續在中國投資，因為它仍然是疫情大流行期間最具韌性的經濟體之一，而且未來的成長潛力比大多數其他主要經濟體強」，研究中國投資的分析師利森柯（Adam Lysenko）說。

特朗普唯一有效遏抑中國措施：技術封殺

彭博社指出，僅管目前看來貿易戰的結果，並不如特朗普政府預期，但仍為新任總統拜登留下在貿易戰中可行及不可行的措施——如美國對中國的技術封殺，是目前較有效果的手段。

鄭永年：中國有這武器 拜登想打圍堵戰注定失敗

京賀拜登就職 外交部稱中美關係需排雷、建橋、修路

美國對中國的技術封殺，已對中國經濟增長計劃構成威脅，也危及中國華為、中芯等科技公司的生存能力。「如果美國繼續加強技術封鎖，毫無疑問，中國的高端產業鏈發展的現代化將受到影響」。

拜登剛上任，他在就職前的採訪中針對中美貿易戰說，他會先審查第一階段貿易協定是否達成。至於關稅，他的顧問曾在競選過程中暗示，拜登對中國的關稅將採取漸進式的做法，會優先考慮國內問題，例如投資研發和美國製造業，從實力上與中國競爭。

另外，美國智庫皮特森國際經濟研究所資深研究員鮑恩（Chad Bown）21日發表文章說，截至去年12月，中國從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元。這代表在執行協議的第一年，中國購買的所有產品僅達目標的58%。

拜登國安會：中國制裁特朗普政府前官員「沒意義」

美國卸任官員示警：未來四年最大國安議題是這個

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【中美角力】中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略
今日
【中美角力】中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
今日
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
今日
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
拜登身邊有「中國保鏢」？ 這名男子其實大有來頭
今日
拜登身邊有「中國保鏢」？ 這名男子其實大有來頭
【中美角力】外媒指中方爭取外交高官晤拜登 中國駐美使館否認
2021/01/24
【中美角力】外媒指中方爭取外交高官晤拜登 中國駐美使館否認
政治 地緣政治 貿易戰 科技戰 創新科技及應用 科技產品 疫情 經濟 商品 傳染病

上一篇文章

全球汽車產業缺芯 日媒：德美日請求台灣增產

下一篇文章

中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME
中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試
解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試