▲ 特朗普遺下慘敗的中美貿易戰 3殘酷現實等着美國

特朗普已卸任美國總統，他任內與中國打響貿易戰，美方對中國產品課徵關稅、封殺中企取得美國先進技術，迫使供應鏈撤出中國，激烈程度數十年來罕見。但在中美貿易協議簽署一年之際，美媒紛紛盤點這場貿易戰誰輸誰贏，結果都發現，美方至少在三大領域慘敗。如何應付殘局，成拜登政府重挑戰。

已卸任美國總統的特朗普（Donald Trump）曾揚言，「貿易戰，美國很容易取勝」；但到他卸任時，事實證明他或許錯了。外媒都發現，美國對中國貿易逆差持續擴大，中國出口展現韌性，而且美企仍然留在中國，美國消費者則承擔關稅的苦果。這些現象都表明，美國沒有在這場貿易戰中，達到特朗普任內設定的目標。

其一：貿易戰沒逆轉美中貿易逆差

特朗普曾在2016年大選時，宣稱要逆轉美中貿易逆差，但根據福布斯（Forbes）報道，截至去年11月，美國對中國的貿易逆差，不降反升至2,870億美元，為十年來新高。

彭博社（Bloomberg）分析，中國對美國商品徵收報復性關稅，導致中國減少進口美國產品，為美國貿易赤字未明顯下降的原因之一。

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美國對中國持續的貿易赤字，也說明了美企對中國生產能力的依賴程度，尤其疫情爆發後，更凸顯中國的生產力之高：它是唯一一個有能力大規模產出，應付家用電腦、醫療商品不斷飆升的需求。

「經過四年的貿易戰，出口幾乎沒有受到影響的事實表明，中國的生產能力具有韌性」，彭博首席亞洲經濟學家張書（Chang Shu，音譯）說。甚至在特朗普就任總統後，中國的總出貨量每年都在增長。

事實上，2019年東盟十國已取代美國，成為中國的第二大貿易夥伴；隨著區域全面經濟夥伴協定（RCEP）落實，中國與東南亞的貿易關係將更鞏固。

其二：美國消費者得為關稅埋單

特朗普曾聲稱，貿易戰的關稅會促進美國的經濟，且打擊中國GDP，但明尼蘇達大學（University of Minnesota）經濟學家楊州（Yang Zhou，音譯）卻指出，中國2018年和2019年的GDP增長皆超過6%，美國關稅只打擊到該國0.3%的GDP；相對的，貿易戰反而讓美國GDP損失0.08%。

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而且，經濟學家還發現，美國加徵關稅後，中國出口商並沒有因此降低對美出口品的價格，以維持其商品競爭力，也就是說美國消費者和公司得承擔關稅成本。根據美國全國經濟研究所（NBER）報告，關稅導致美國消費者2018年的年收入，約損失168億美元。

其三：美國企業沒有「回流」

特朗普政府也沒有成功讓美國企業「回流」。華爾街日報（The Wall Street Journal）報道，根據中國美國商會和上海美國商會去年3月調查結果，受訪的25家美國大型企業中，超過四分之一的受訪企業計劃在疫情結束後，尋求更多元化的原料來源，但其中不少都是希望從中國的不同地區另謀原料，而不是國外，其中更只有16%的受訪企業表示，有意將部分或全部生產轉移到中國以外的地方。

彭博社也根據榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）的數據指出，僅管疫情和貿易戰凸顯出過度依賴中國的風險，外資仍繼續流入中國，其中美國也不例外，對中國的直接投資額從2016年的129億美元，至2019年略增至133億美元。

「美國和其他外國公司繼續在中國投資，因為它仍然是疫情大流行期間最具韌性的經濟體之一，而且未來的成長潛力比大多數其他主要經濟體強」，研究中國投資的分析師利森柯（Adam Lysenko）說。

特朗普唯一有效遏抑中國措施：技術封殺

彭博社指出，僅管目前看來貿易戰的結果，並不如特朗普政府預期，但仍為新任總統拜登留下在貿易戰中可行及不可行的措施——如美國對中國的技術封殺，是目前較有效果的手段。

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美國對中國的技術封殺，已對中國經濟增長計劃構成威脅，也危及中國華為、中芯等科技公司的生存能力。「如果美國繼續加強技術封鎖，毫無疑問，中國的高端產業鏈發展的現代化將受到影響」。

拜登剛上任，他在就職前的採訪中針對中美貿易戰說，他會先審查第一階段貿易協定是否達成。至於關稅，他的顧問曾在競選過程中暗示，拜登對中國的關稅將採取漸進式的做法，會優先考慮國內問題，例如投資研發和美國製造業，從實力上與中國競爭。

另外，美國智庫皮特森國際經濟研究所資深研究員鮑恩（Chad Bown）21日發表文章說，截至去年12月，中國從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元。這代表在執行協議的第一年，中國購買的所有產品僅達目標的58%。

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責任編輯：鄧國強

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