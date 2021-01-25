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全球汽車產業缺芯 日媒：德美日請求台灣增產

國情動向 13:07 2021/01/25

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美國制裁中國芯片（晶片）之際，全球汽車廠面臨芯片，日本傳媒報道，德國、美國及日本等國政府，請求台灣增產，情況罕見。台灣當局表示，近期已與有關供應廠討論，請業者全力提供協助；台積電回應稱應對汽車半導體需求，是最優先事項。

日本經濟新聞報道，美國制裁中國最大芯企中芯國際，以及汽車市場快速復甦，令半導體供求緊張。盡管中芯國際生産的半導體非最高端的技術水平，但大量用於汽車和家電産品，這類企業在全球較少。而若半導體短缺導致的汽車減産長期持續，或成世界經濟的風險因素。

美制裁中芯國際 令供求緊張

報道引述台灣當局相關人士透露，汽車用半導體在全球短缺，去年底起從各國的外交渠道，接到增加半導體供給的請求。據稱已接到汽車生産量大的德國、美國和日本等的協助請求。

台灣的經濟部據報已要求半導體生産能力強的企業增産。敦促全球最大半導體代工廠商台積電和世界第四大的聯華電子等，加快汽車半導體的增産措施。

凸顯台積電地位

台灣經濟研究院研究員劉佩真分析，這再次凸顯台積電在全球先進製程的重要性，以及於產業供應鏈中的位階。車用電子晶片不是只有台積電在做，但台積電相對具有製程分布完整，產能最大，良率最佳等優勢。台積電已持續增加資本支出、擴廠，不過按預定時程，要到第二季才能協助供給車用晶片，車用電子晶片缺貨狀況，預計還要一段時間才能紓解。

內媒：歐美擬停向中國供應汽車芯片 車廠面臨二揀一

內地缺芯情況惡化 電視、Notebook今年或現加價潮

中汽協預警：芯片供應吃緊 影響中國汽車產業穩定

責任編輯：林佩怡

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