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美媒：中國使世界經濟不能沒有它 拜登最大挑戰

國情動向 13:07 2021/01/25

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美媒：中國使世界經濟不能沒有它 拜登最大挑戰

中國國家主席習近平周一（25日），會於達沃斯世界經濟論壇視像演講。時值美國總統拜登剛剛上任，美國傳媒事前以中美競爭角度觀察，認為不論習近平演講內容是甚麼，都會帶出中國是世界不可或缺經濟體的信息，而這已成為拜登的最大挑戰；中國更已採取連串行動先發制人，令拜登的問題變得更加棘手。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）主席兼行政總裁肯普（Frederick Kempe）在CNBC撰寫專欄文章，形容習近平的達沃斯演講在拜登上任5日後發表，正能產生全球影響力；無論內容是甚麼，可料都會反映習近期在國內談到「百年未有之大變局」、「時與勢在我們一方」的主題，反映現在是中國的歷史時刻。

肯普寫道，華盛頓過去一周焦點盡在拜登，拜登示意決心修補美國撕裂並提振經濟，惟「2021年可能是習近平而非拜登的一年」。

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拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？

中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰策略

肯普認為，中國領導人正在運用今年中國共產黨成立100周年，以及中國在全球新冠肺炎疫情中率先重拾經濟增長之機，對外以貿易和投資協議增強中國全球影響力，對內鞏固黨的領導，以更持久有效、更具生產力，和比毛澤東年代更和平的方式來管治。

他指，中國正以其經濟韌性與政治穩定，比較美式民主戲劇性的機能衰退，以及美國控疫遠遜中國的現實，而世界雖然不會喜歡中國所講所做的所有方面，但中國以去年GDP增長2.3%的表現，將以上論述凸顯了出來。

肯普續稱，對拜登更大挑戰的是，中國已採取一連串行動先發制人，令拜登重振美國的亞洲與歐洲同盟關係更加複雜。

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他解釋，拜登這項任務，原本就因為民主黨不願美國加入新的貿易協議，以及特朗普到處制裁和加徵關稅而很困難，中國如今更在拜登上任前，與亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並與歐盟完成《中歐全面投資協定》談判，以至表示有意加入美國退出了的《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。

克林頓時期美國國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）曾稱，美國是「那個不可或缺的國家」（the indispensable nation），肯普則表示，現在中國已成為「那個不可或缺的經濟體」（the indispensable economy）。

拜登看來有意耐性對待中國挑戰，先解決好美國內政問題以便重振領導地位。但肯普認為，拜登執政頭100日並無法把視線移離中國，因為中美競爭會決定拜登的歷史位置。

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責任編輯：連兆鋒

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