拜登與中國「蜜月期」剛開始就告終 美專家呼籲先這樣做

▲ 美專家建議雙方先恢復對話，重啟領事館是重要的一步

在拜登上任之初，北京宣布制裁28名美國前官員，加上華府的強硬姿態，令雙方的「蜜月期」剛開始就走向完結。美國資深中國專家何漢理（Harry Harding）指出，中美都將自己視為受害的一方，期待對方先展現出誠意、主動採取行動，很難跨出正面發展的第一步。他呼籲雙方應該從恢復高層對話開始，首要是重啟已關閉的領事館。

何漢理向《美國之音》指出，中國近年來對自身實力愈來愈自信，因此不願被美國推著走。北京拒絕承認美中關係的屬性已經有所轉變，雙方關係已轉化為具有高度競爭性的一面。若有學者或輿論圈還在期待拜登上任後，中美關係就會有所重置（re-set）或大翻轉，那是不切實際的想法。隨著中國祭出對蓬佩奧等卸任官員的制裁，拜登新政府和中國的蜜月期也走向終結。

「我擔心的是，兩國愈來愈將自己視為是被委屈的一方，也就是自認為是受害者。」他呼籲北京勿再以制裁的方式來處理兩國關係，否則只會讓中美關係更加惡化。中美兩國可以先從恢復高層對話、或者其他非官方的交流活動開始做起，來互相釋出善意。例如，互相重啟已被關閉的領事館，包括在美國德州休士頓的中國領事館、以及在中國四川省成都市的美國領事館。

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責任編輯：陳建錫

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