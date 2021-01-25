  • 22°C
香港時間 : 2021125日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登與中國「蜜月期」剛開始就告終 美專家呼籲先這樣做

國情動向 13:07 2021/01/25

分享：

美專家建議雙方先恢復對話，重啟領事館是重要的一步

在拜登上任之初，北京宣布制裁28名美國前官員，加上華府的強硬姿態，令雙方的「蜜月期」剛開始就走向完結。美國資深中國專家何漢理（Harry Harding）指出，中美都將自己視為受害的一方，期待對方先展現出誠意、主動採取行動，很難跨出正面發展的第一步。他呼籲雙方應該從恢復高層對話開始，首要是重啟已關閉的領事館。

何漢理向《美國之音》指出，中國近年來對自身實力愈來愈自信，因此不願被美國推著走。北京拒絕承認美中關係的屬性已經有所轉變，雙方關係已轉化為具有高度競爭性的一面。若有學者或輿論圈還在期待拜登上任後，中美關係就會有所重置（re-set）或大翻轉，那是不切實際的想法。隨著中國祭出對蓬佩奧等卸任官員的制裁，拜登新政府和中國的蜜月期也走向終結。

「我擔心的是，兩國愈來愈將自己視為是被委屈的一方，也就是自認為是受害者。」他呼籲北京勿再以制裁的方式來處理兩國關係，否則只會讓中美關係更加惡化。中美兩國可以先從恢復高層對話、或者其他非官方的交流活動開始做起，來互相釋出善意。例如，互相重啟已被關閉的領事館，包括在美國德州休士頓的中國領事館、以及在中國四川省成都市的美國領事館。

【中美角力】中國軍力大躍進 拜登或重拾這冷戰時期策略

特朗普遺下慘敗的中美貿易戰  3殘酷現實等着美國

【中美關係】拜登就職當天回憶與習近平談話 提這關鍵字

責任編輯：陳建錫

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

地緣政治 外交 經濟 拜登 蓬佩奧 制裁 中國領事館 中美關係 四川省 中國

上一篇文章

習近平今夜8時達沃斯視像演說 暗戰美國成焦點？（附連結）

下一篇文章

美媒：中國使世界經濟不能沒有它 拜登最大挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME
中國應少吃肉拯救地球？內媒用一數字怒駁TIME
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
拜登中國政策悄悄變 命中紅心了？
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
拜登繼續特朗普的跟中國作戰？專家：他暫時煩不起
【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
【制裁美國】官媒揭蓬佩奧等 面臨失去甚麼中國財路
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
澳洲今年日子更苦 皆因中國市場難替代
解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試
解放軍機連續兩天入台西南空域 學者：對美壓力測試